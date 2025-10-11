Uyba senza paura a Novara: le Farfalle provano a stupire
Dopo il punto conquistato con Conegliano la squadra di Barbolini è attesa da un altro impegno molto duro: il derby del Ticino. Squadre in campo dalle 17 di domenica 12
Il punto, inatteso, strappato lunedì scorso alla corazzata Conegliano permette alla UYBA di coach Barbolini di approcciare con una certa serenità al secondo – e terribile – incontro in calendario per il campionato di A1 femminile. Domenica 12 dalle 17 le Farfalle saranno impegnate sul campo della Igor Gorgonzola Novara, una delle tre formazioni considerate antagoniste delle Pantere venete.
Si tratta del 33° “Derby del Ticino” sotto rete, con Novara ampiamente in vantaggio negli scontri diretti (24-8) e ampiamente favorita anche in questa circostanza, ma non per questo tranquilla visto il piglio mostrato dalla Eurotek Laica all’esordio. Nella prima giornata le biancoblu piemontesi hanno travolto la neopromossa San Giovanni Marignano (3-0 in trasferta) e vogliono replicare davanti al pubblico amico. Ma al PalaIgor non mancheranno parecchi sostenitori biancorossi.
Cambi-Tolok è la diagonale della squadra di Lollo Bernardi che solitamente si affida a Bonifacio e Igiede al centro, la ex Herbots e Ishikawa in banda oltre al libero De Nardi. Barbolini non dovrebbe avere problemi di sorta: Boldini è la palleggiatrice partente con Obossa opposto, Van Avermaet ed Eckl centrali, Parra e Gennari schiacciatrici con Pelloni a indossare la maglia di libero.
«Il morale della squadra è alto, il punto conquistato contro Conegliano vale per noi tantissimo – garantisce Boldini – Novara che non è da meno, per cui abbiamo azzerato subito e siamo ripartite a lavorare come se non fosse successo nulla. Abbiamo già affrontato la Igor nella pre-season ma ora sarà tutto diverso, anche perché allora mancavano diverse giocatrici da ambo le parti. Non ci aspettiamo una partita più facile ma contiamo sul fatto che la gara contro l’Imoco ci ha dato molta più fiducia».
Igor Gorgonzola Novara – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio
Novara: 3 Cambi, 4 Herbots, 5 Squarcini, 6 De Nardi (L), 8 Leonardi (L2), 9 Alsmeier, 10 Ishikawa, 11 Mims, 13 Bonifacio, 14 Carraro, 16 Baijens, 17 Tolok, 18 Costantini, 54 Igiede, 98 Melli. All. Bernardi.
Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 19 Boldini, 23 Parra. All. Barbolini.
