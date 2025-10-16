Varese, “30 giorni per donare” a sostegno del Festival del Futuro Sostenibile
Nel mese della solidarietà promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, parte la raccolta fondi per la seconda edizione del festival di CAST ONG
Ottobre diventa il mese del dono e della partecipazione attiva, grazie alla campagna “30 giorni per donare” promossa dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.
Tra i progetti sostenuti quest’anno c’è anche il Festival del Futuro Sostenibile, organizzato da CAST ONG, che tornerà l’11 e 12 aprile 2026 dopo il successo della prima edizione a Cittiglio.
Il festival punta a coinvolgere scuole, enti, aziende e cittadinanza in un percorso condiviso di sensibilizzazione su temi ambientali e sociali, dando vita a momenti di confronto e attivazione collettiva sul territorio.
Un percorso condiviso per il cambiamento
In vista della nuova edizione, CAST ONG ha lanciato la “Road to Festival del Futuro Sostenibile 2026”, una serie di eventi itineranti che durante il mese di ottobre toccheranno diversi comuni dell’Alto Varesotto – tra cui Morazzone, Laveno-Mombello e Varese – per costruire dal basso una rete sempre più ampia.
Gli obiettivi sono due:
Attivare la comunità, creando occasioni conviviali dove conoscersi, scambiarsi idee, stringere nuove collaborazioni;
Sostenere economicamente il festival, attraverso raccolte fondi durante gli eventi e una campagna di crowdfunding attiva sulla piattaforma della Fondazione Comunitaria del Varesotto.
Gli appuntamenti di ottobre
Ecco le prossime tappe della “Road to Festival”:
Giovedì 16 ottobre – Morazzone, Osteria L’Ostinata
Apericena e confronto partecipato con cittadini e associazioni.
Sabato 18 ottobre – Laveno-Mombello, Circolo Mombellese – Crosby Corner
Swap party, repair caffè, aperitivo e intervento di Mirko Scalzo sul tema “Il risparmio consapevole come atto di sostenibilità”.
Martedì 21 ottobre – Varese, Zona Franca
Presentazione del libro “La dieta amica del clima” (Altreconomia), con l’autore Giuliano Rancilio e apericena finale.
Dona e raddoppia il valore del tuo gesto
Durante tutto il mese di ottobre, ogni donazione al progetto sarà raddoppiata dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, moltiplicando l’impatto positivo delle singole azioni. Le donazioni sono fiscalmente deducibili.
Per partecipare: fondazionevaresotto.it/i-progetti/road-to-festival-2026
Una comunità che dona, un futuro che si costruisce
«Tante singole azioni individuali possono costruire un mondo più giusto e solidale. Messe tutte insieme diventano un’onda di generosità con cui vogliamo inondare la provincia di Varese»: questo il messaggio che guida la campagna “30 giorni per donare”, invitando tutti a fare la propria parte per il futuro del territorio.
