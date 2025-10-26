Varese City Run 2025, edizione da record: in duemila per le vie della città

Una domenica mattina da ricordare per Varese, che ha accolto con entusiasmo l’edizione 2025 della City Run: oltre duemila i partecipanti che hanno tagliato il traguardo di via Sacco, sotto un cielo limpido e un clima perfetto per correre. L’evento, che ha chiuso la tre giorni di sport organizzata da Sport Più, è stato la tappa finale del circuito “Running People 2025”.

Duemila runner, una città in corsa

Il cuore di Varese si è trasformato in un grande circuito cittadino, dove si sono alternati atleti, famiglie, bambini e appassionati di ogni età. Il Village VCR, allestito nei Giardini Estensi, ha animato la città con musica, stand e iniziative per tutto il weekend.

La partecipazione alla Family Run, la corsa non competitiva di 5 chilometri, ha superato quota 500 iscritti, confermando il successo di un format capace di unire sport, benessere e comunità.

Le voci degli organizzatori e delle istituzioni

Grande la soddisfazione di Stefano Colombo, presidente di Sport Più: «Una giornata fantastica. Vedere sfilare duemila runner lungo via Sacco è stata una grande emozione. Abbiamo lavorato tantissimo per offrire agli appassionati e alla città una mattina di sport. Il mio ringraziamento va ai tanti volontari, allo staff di Sport Più, alla polizia locale, all’amministrazione comunale e alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che ci sostiene da sempre».

A correre tra i runner anche il sindaco Davide Galimberti e l’assessore Andrea Civati, impegnati nella 10 chilometri: «Percorso spettacolare – ha commentato Galimberti – bellissima la città attraversata da un fiume di runner di tutte le età, anche famiglie intere che corrono. È un’immagine che porterò sempre con me».

Soddisfatto anche l’assessore Stefano Malerba: «Varese si conferma una città adatta allo sport e che ama lo sport. Oggi siamo stati premiati anche dal meteo, che ha reso ancor più bella questa edizione da record ».

I vincitori della Varese City Run 2025

10 chilometri uomini

Carmelo Cannizzaro (Asd Running Modica)

Daniel David (Atletica Pro Canosa)

Lorenzo Caspani (Asd Swatt Club)

10 chilometri donne

Silvia Oggioni (Pro Patria Milano Atletica)

Nicole Coppe (Bracco Atletica)

Greta Repossi (Virtus Binasco Atletica)

Mezza maratona uomini

Adam Kiprop (Run2gether)

Luca Venier (Runners Legnano)

Ferdinando Stabile (Runner Varese)

Mezza maratona donne

Roberta Vignati (Atletica Brescia)

Veronica Bolis (Gr. Escursionisti Falchi Olginatesi)

Valentina Zangheri (Runner Varese)