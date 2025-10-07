Varese fa il tutto esaurito per Federico Faggin
Oltre 1000 prenotazioni al Teatro di Varese per l’arrivo di Federico Faggin, il fisico e filosofo italiano che ha cambiato la storia della tecnologia moderna. L'evento è organizzato da Radio Missione Francescana
L’incontro con Federico Faggin del 16 ottobre al Teatro di Varese (ex Apollonio), organizzato da Radio Missione Francescana (RMF), ha registrato il tutto esaurito con 1.071 prenotazioni. Un risultato che testimonia l’enorme interesse del pubblico per il dialogo con l’inventore del primo microprocessore al mondo, l’Intel 4004, e pioniere di innovazioni che hanno trasformato la nostra quotidianità.
L’evento, intitolato “Intelligenza Artificiale: quale futuro? Quale spazio per emozioni e sentimenti?”, prevede un doppio appuntamento con Faggin, che non è solo un simbolo dell’eccellenza scientifica italiana ma anche un pensatore attento alle implicazioni umane e filosofiche della tecnologia.
Oltre al contributo decisivo allo sviluppo dei primi computer Olivetti, Faggin ha partecipato all’evoluzione di strumenti oggi centrali come il touch screen, aprendo la strada agli smartphone e alla digitalizzazione di massa. La serata varesina sarà l’occasione per riflettere su un tema cruciale: come l’Intelligenza Artificiale possa integrarsi nella vita delle persone senza perdere di vista ciò che ci rende unici — emozioni, coscienza e libero arbitrio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.