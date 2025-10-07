Varese fa il tutto esaurito per Federico Faggin

L’incontro con Federico Faggin del 16 ottobre al Teatro di Varese (ex Apollonio), organizzato da Radio Missione Francescana (RMF), ha registrato il tutto esaurito con 1.071 prenotazioni. Un risultato che testimonia l’enorme interesse del pubblico per il dialogo con l’inventore del primo microprocessore al mondo, l’Intel 4004, e pioniere di innovazioni che hanno trasformato la nostra quotidianità.

L’evento, intitolato “Intelligenza Artificiale: quale futuro? Quale spazio per emozioni e sentimenti?”, prevede un doppio appuntamento con Faggin, che non è solo un simbolo dell’eccellenza scientifica italiana ma anche un pensatore attento alle implicazioni umane e filosofiche della tecnologia.

Oltre al contributo decisivo allo sviluppo dei primi computer Olivetti, Faggin ha partecipato all’evoluzione di strumenti oggi centrali come il touch screen, aprendo la strada agli smartphone e alla digitalizzazione di massa. La serata varesina sarà l’occasione per riflettere su un tema cruciale: come l’Intelligenza Artificiale possa integrarsi nella vita delle persone senza perdere di vista ciò che ci rende unici — emozioni, coscienza e libero arbitrio.