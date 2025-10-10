Varese Ghiaccio subito a podio: vittoria per Carlotta Broggini a Trento

Ha preso il via con un podio rilevante e con numerosi piazzamenti incoraggianti la stagione agonistica della Varese Ghiaccio, società di pattinaggio artisitco di figura basata all’Acinque Ice Arena che quest’anno schiera quasi trenta atleti nelle tre fasce agonistiche superiori (Elite, Gold e Silver) del panorama nazionale e 35 in fascia Bronze, quella dedicata agli amatori.

A Trento, nella prima gara del campionato Elite (quella massima in Italia) la Varese Ghiaccio ha schierato quattro atlete (assente Ginevra Negrello, che ora gareggia tra le senior) tra cui Carlotta Broggini, che ha centrato il successo assoluto nella categoria junior. Un podio prezioso cui si è aggiunto il sesto posto di Letizia Martegani, altro risultato significativo sia per la prestazione sia perché la pattinatrice varesina era al ritorno in una competizione dopo un anno trascorso all’estero per motivi di studio.

Nella gara di Trento, sotto la guida degli allenatori Alessandra Buzzi e Mirko Antolini, si sono molto ben comportate le due atlete di categoria Advanced Novice femminile. Alice Faverio ha sfiorato il podio: quarto posto per appena 0,38 punti dal terzo, con il secondo miglior punteggio nel “libero”. Michelle Latini invece si è piazzata più indietro ma era all’esordio in fascia Elite e che quindi ha dovuto “ammortizzare” il salto di categoria.

Archiviata la tappa trentina del campionato Elite, ora la Varese Ghiaccio si focalizza sul fine settimana in arrivo: prende infatti il via il campionato Gold con un appuntamento a Bergamo. Il club varesino schiera ai nastri di partenza ben 16 atleti tra le varie categorie previste. Ecco l’elenco completo.