Varese, il 4 novembre si parla di maternità e legami al gruppo di lettura “Quelli del martedì”

Alla libreria Ubik di Varese un nuovo appuntamento con la lettura condivisa. Protagonista della serata sarà il romanzo “La figlia unica” di Guadalupe Nettel, tra fragilità, scelte difficili e affetti inattesi.

Un romanzo delicato e potente al centro del prossimo incontro del gruppo di lettura “Quelli del martedì” promosso dalla Libreria Ubik di Varese. L’appuntamento è per martedì 4 novembre alle ore 20:00, nella sede della libreria in centro città. Si parlerà di “La figlia unica” di Guadalupe Nettel, edito da La Nuova Frontiera, un libro che mette al centro il tema della maternità e dei legami affettivi in tutte le loro complessità.

Una storia intima e coinvolgente

Protagoniste del romanzo sono Laura e Alina, due amiche che si sono conosciute a Parigi e che ora vivono entrambe a Città del Messico. Laura sta finendo il suo dottorato, mentre Alina ha appena scoperto di aspettare una bambina. Tuttavia, una diagnosi prenatale sconvolge l’equilibrio della coppia: la bambina presenta una grave malformazione e potrebbe non sopravvivere.

È Laura, con la sua voce riflessiva e distaccata, a raccontare questa difficile vicenda, osservando da vicino l’esperienza di Alina e del suo compagno Aurelio, mentre anche lei cerca di dare un senso ai propri sentimenti e ai rapporti umani. A completare il quadro emotivo c’è Doris, la vicina di casa di Laura, madre single di un bambino adorabile ma difficile da gestire.

Un incontro per chi ama i libri che fanno riflettere

Il gruppo di lettura “Quelli del martedì” è pensato per chi desidera condividere le emozioni della lettura in un contesto informale ma stimolante. Ogni mese viene proposto un libro diverso, e l’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi sulle tematiche sollevate dalla narrazione.

Per partecipare all’incontro è richiesta la prenotazione e l’acquisto della copia del libro presso la libreria. È possibile riservare il proprio posto chiamando il numero 0332 1690245 o scrivendo a varese@ubiklibri.it