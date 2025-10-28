Varese, il cippo che ricorda Fiorella Noseda nascosto tra piante e spazzatura
Un lettore ha notato il monumento alla Schiranna occultato da rami, foglie e un bidone dell'immondizia: «L'omaggio a una grande sportiva in stato di degrado e abbandono»
La vegetazione tutta intorno, un bidone della spazzatura posizionato proprio davanti, tale da occultarne la vista, o almeno quel che si può intravvedere al netto di rami e foglie che lo avvolgono. Il cippo commemorativo di Fiorella Noseda alla Schiranna versa in condizioni di incuria evidenti, come si vede nella foto che ci ha inviato un nostro lettore.
«È in stato di degrado e abbandono, e poca sensibilità. Nessun commento» si legge nel messaggio a corredo dell’immagine di quello che dovrebbe essere un monumento speciale. Come speciale era Fiorella Noseda, insegnante di educazione fisica e atleta di rilievo soprattutto nelle discipline di resistenza come lo sci di fondo, lo ski arc o il ciclismo. E proprio in bici, Noseda morì cadendo sotto a un camion a Besozzo nel settembre del 1998 ad appena 40 anni.
A lei è intitolato il percorso vita che si snoda tra Avigno e Velate, dove risiedeva con il marito e la figlia. A lei è dedicata anche la ciclopedonale del lago, e quello è il motivo per cui c’è un cippo alla Schiranna con il suo nome. Occultato da un bidone dell’immondizia che – speriamo – possa presto trovare una collocazione diversa.
