Varese, nasce il “Premio Varese Sport” e punta sul valore sociale
La commissione comunale ha discusso il nuovo riconoscimento che premierà gli sportivi distintisi per l'impatto sulla comunità. Evento in primavera al Salone Estense
Durante la commissione Politiche Giovanili, Sport, Benessere e Invecchiamento Attivo di lunedì sera, 20 ottobre, presieduta da Luca Battistella (PD), è stata discussa anche la proposta di istituire il “Premio Varese Sport“, un riconoscimento destinato agli sportivi che si sono particolarmente distinti nel territorio.
L’idea, che verrà sviluppata attraverso un percorso partecipato, mira a valorizzare soprattutto l’importanza sociale dell’attività sportiva, andando oltre il semplice risultato agonistico. Su questo aspetto la commissione ha trovato ampia condivisione, riconoscendo che lo sport rappresenta un valore fondamentale per la città.
Più complessa invece la definizione della consistenza premio stesso: se il consigliere Stefano Angei ha proposto un riconoscimento economico, la proposta ha suscitato perplessità tra gli altri membri della commissione, che dovranno trovare una soluzione condivisa nelle prossime sedute.
Unanime invece l’orientamento sulla formula dell’evento di premiazione, che verrà organizzato come manifestazione autonoma e non abbinato ad altre iniziative. L’ipotesi di calendario prevede la primavera inoltrata, indicativamente tra aprile e maggio, con il Salone Estense individuato come location della cerimonia.
Per definire nel dettaglio destinatari, criteri di assegnazione e regolamento del premio, la commissione ha deciso di convocare una seduta dedicata.
