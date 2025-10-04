Varese ricorda l’infermiere Giuseppe Santopolo con un defibrillatore donato alla città

Un momento di commozione e gratitudine ha segnato la mattinata di sabato 4 ottobre a Varese, dove l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha voluto ricordare il collega Giuseppe Santopolo, scomparso qualche tempo fa, con una cerimonia aperta alla cittadinanza.

Nel piazzale di fronte alla sede dell’OPI, in viale Borri 209, è stato installato un defibrillatore donato dai centri di formazione “Il Cuore nelle Mani” e “Poleposition”. Uno strumento salvavita che rappresenta un simbolo tangibile dell’impegno e della generosità di Giuseppe, ricordato da colleghi, familiari e rappresentanti istituzionali come una persona che ha fatto della cura degli altri la propria missione.

Alla cerimonia erano presenti la figlia di Giuseppe, i rappresentanti dell’Ordine, le autorità locali e molti colleghi. Dopo l’accoglienza, sono intervenute le autorità per sottolineare il valore del lavoro infermieristico e l’importanza della presenza di dispositivi salvavita sul territorio. A seguire, il ricordo commosso di Giuseppe, condiviso da chi ha lavorato con lui e dalla sua famiglia.

«Ogni giorno gli infermieri mettono cuore e dedizione per il bene più prezioso: la salute – ha dichiarato il presidente dell’OPI Varese, dottor Salvatore Santo –. Con questo spirito ricordiamo chi ha donato la sua vita agli altri, lasciando un segno che resterà per sempre».