Varese ricorda l’infermiere Giuseppe Santopolo con un defibrillatore donato alla città
Alla sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche è stato inaugurato un DAE in memoria del collega scomparso
Un momento di commozione e gratitudine ha segnato la mattinata di sabato 4 ottobre a Varese, dove l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha voluto ricordare il collega Giuseppe Santopolo, scomparso qualche tempo fa, con una cerimonia aperta alla cittadinanza.
Galleria fotografica
Nel piazzale di fronte alla sede dell’OPI, in viale Borri 209, è stato installato un defibrillatore donato dai centri di formazione “Il Cuore nelle Mani” e “Poleposition”. Uno strumento salvavita che rappresenta un simbolo tangibile dell’impegno e della generosità di Giuseppe, ricordato da colleghi, familiari e rappresentanti istituzionali come una persona che ha fatto della cura degli altri la propria missione.
Alla cerimonia erano presenti la figlia di Giuseppe, i rappresentanti dell’Ordine, le autorità locali e molti colleghi. Dopo l’accoglienza, sono intervenute le autorità per sottolineare il valore del lavoro infermieristico e l’importanza della presenza di dispositivi salvavita sul territorio. A seguire, il ricordo commosso di Giuseppe, condiviso da chi ha lavorato con lui e dalla sua famiglia.
«Ogni giorno gli infermieri mettono cuore e dedizione per il bene più prezioso: la salute – ha dichiarato il presidente dell’OPI Varese, dottor Salvatore Santo –. Con questo spirito ricordiamo chi ha donato la sua vita agli altri, lasciando un segno che resterà per sempre».
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.