Varese verso la sfida alla capolista Vado. Squalifica per capitan Bruzzone, rebus difesa

Non sarà una sfida per il primo posto quella del “Chittolina” tra Vado e Varese, ma nelle ultime stagioni i confronti tra le due squadre sono sempre stati molto tirati, a volte con risvolti che sono andati oltre i tempi regolamentari.

Il Vado di mister Giorgio Roselli – ex di turno – è stata la squadra dominatrice del Girone A con sette vittorie e un pareggio nelle prime 8 gare di campionato; numeri impressionanti, confermati dalle 13 reti fatti e solo due subite che la issano con merito in cima alla graduatoria.

Alla vigilia di questa sfida sono 6 i punti di distacco tra la formazione ligure – a quota 22 punti – e il Varese quarto a quota 16 e chiamato a una prestazione gagliarda per provare davvero a credere in qualcosa di concreto da questo campionato.

Il Vado è ovviamente la squadra favorita in questo momento. A far pendere la bilancia dal lato rossoblùc’è ancge l’assenza per squalifica (1 giornata) di capitan Matteo Bruzzone, espulso nel corso della gara contro la NovaRomentin. La disposizione della difesa sarà un rebus per mister Andrea Ciceri, che dovrà valutare se Federico Bertoni sarà recuperabile per domenica o se dovrà affidarsi alla soluzione di ripiego, con Orso De Ponti arretrato, come già visto – con buoni risultati – al “Franco Ossola” nell’ultima gara. L’unico centrale sicuro al momento è quindi Manuel Costante, il classe 2004 che sta ben figurando in questo inizio di stagione.

Per il resto si cerca di proseguire il processo di crescita fisico e di tattica per arrivare alla trasferta ligure al massimo delle possibilità. Per fare il colpo al “Chittolina” servirà una partita quasi perfetta, sia a livello fisico, sia mentale. La sfida è lanciata.