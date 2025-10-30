Varese vuole incentivare la donazione gratuita di beni alimentari

Il consiglio comunale di Varese ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Consigliere Stefano Angei (vicecapogeuppo della Lega – Salvini Lombardia), volta a incentivare la donazione gratuita di beni alimentari da parte delle attività produttive, commerciali e industriali del territorio.

Il provvedimento vuole rendere più accessibile la riduzione della quota variabile della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche che cedono alimenti ai soggetti indicati dalla Legge Gadda (n. 166/2016), per la loro distribuzione a persone indigenti e in maggiore condizione di bisogno.

«Sono molto soddisfatto per l’approvazione unanime della mia mozione – dichiara il consigliere Angei –. La Lega, da sempre, porta in Consiglio proposte di buon senso, concrete e orientate al bene della città e dei varesini. Questo provvedimento è un passo importante per sostenere chi è in difficoltà e per valorizzare ancor di più le realtà che ogni giorno si impegnano nella solidarietà. Siamo contenti che anche l’Amministrazione Galimberti abbia voluto votare favorevolmente, riconoscendo il valore della proposta.»

La mozione impegna il sindaco e lacGiunta a rendere più accessibili le agevolazioni previste, semplificando l’iter amministrativo e promuovendo una comunicazione efficace verso i soggetti potenzialmente interessati. L’obiettivo è ampliare la platea dei beneficiari e favorire una maggiore adesione alle pratiche di recupero e redistribuzione alimentare, in linea con i principi di equità e sostenibilità.