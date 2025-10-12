Varesina ancora senza vittoria: con la Vogherese finisce 1-1

La gara tra Varesina e Vogherese, disputata all’Elmec Solar Stadium, è finita 1-1. Un altro pareggio dunque per la squadra di mister Marco Spilli che manca ancora una volta la prima vittoria davanti ai propri tifosi. Per le Fenici si tratta del terzo pari consecutivo dopo quelli contro Brusaporto e Villa Valle.

La gara si è aperta con una doccia fredda per i padroni di casa, perché al 3’ la Vogherese ha sbloccato il risultato con la rete di Palazzolo. Le Fenici, dopo i primi minuti di difficoltà, sono cresciute alla distanza e hanno creato i presupposti per il pareggio, prima con un colpo di testa di Rosa e poi con una conclusione ravvicinata di Miconi. Il gol dell’1-1 è arrivato al 7’ della ripresa, con un bel tiro di Rosa terminato praticamente sotto al sette. La squadra di Spilli nei minuti seguenti ha collezionato diverse occasioni tra cui un colpo di testa di Guri, murato da Castegnaro, e poi con una conclusione di Vaz, uscita di pochissimo.

La squadra ospite non è rimasta a guardare e ha creato due situazioni pericolose con Carnovale e con Maglione, in entrambe le circostanze Lorenzi è stato determinante con due interventi importanti. Nei minuti finali i rossoblù hanno assediato l’area avversaria senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo. Con questo pareggio entrambe le squadre salgono a 6 punti, rimanendo in zona playout.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con il 3-4-2-1 che prevede Lorenzi in porta, Pirola, Grieco e Chiesa in difesa, in mezzo ci sono Rosa e Valisena, con Miconi e Vaz sulle corsie laterali. Alle spalle di Costantino agiscono Larhrib e Guri. Risponde con un modulo a specchio la Vogherese, con Mangano tra i pali, Silva, Gerevini e Ricci a comporre il terzetto arretrato, sulle fasce ci sono Castegnaro e Schirosi mentre al centro giocano Maglione e Bonanni. Sulla trequarti giocano l’ex Varese Palazzolo e Zito, dietro all’unica punta, Folli. L’arbitro è Gabriele Sciolti di Lecce, mentre i suoi assistenti sono Michele Pagano di Brescia e Alessandro Liuzza di Milano.

Primo tempo

Al 3’ scorribanda di Castegnaro che arriva sul fondo e in scivolata riesce ad indirizzare il pallone all’altezza del dischetto del rigore, dove c’è Palazzolo che indisturbato riesce a piazzare la sfera alle spalle di Lorenzi per il vantaggio della Vogherese. Al 7’ tiro di Folli dal limite e pallone alto di poco. Successivamente, azione di forza di Costantino che sfida Castegnaro e riesce in qualche modo ad andare al tiro ma non riesce a trovare il bersaglio. Al 21’ Valisena mette in mezzo un pallone da calcio di punizione e Rosa, dopo un bel movimento, stacca di testa a botta sicura ma trova un super Mangano, bravissimo a sbarrargli la strada. Qualche istante dopo Vaz mette un traversone dalla sinistra, Guri stoppa di petto e apparecchia per la conclusione di Miconi, che però colpisce male e non riesce ad insaccare il gol del pareggio. alla mezz’ora sinistro di Larhrib parato facilmente da Mangano. Al 43’ da segnalare un altro tentativo di Larhrib, questa volta terminato alto. Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero, con gli ospiti avanti 1-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa la Varesina mette subito in mezzo due palloni interessanti con Vaz e Guri entrambi allontanati dalla difesa avversaria. Al 7’ arriva il pareggio delle Fenici con Samuele Rosa, che stoppa il pallone di petto e dopo un rimbalzo calcia con il destro, mettendo il pallone praticamente sotto l’incrocio, alla sinistra di Mangano. Al 19’ punizione battuta da Valisena dalla fascia destra, pallone indirizzato sul secondo palo per la testa di Guri, con quest’ultimo che colpisce da posizione ravvicinata ma la conclusione viene schermata da Castegnaro, che praticamente salva sulla linea. Sugli sviluppi del calcio d’angolo seguente, Vaz raccoglie al limite dell’area e calcia con il sinistro, con il pallone che esce a fil di palo. al 23’ punizione verso la porta di Bonanni, con Lorenzi che allontana con i pugni. Al 28’ bellissimo filtrante di Zito per Carnovale, il quale si ritrova solo davanti a Lorenzi e calcia rasoterra, con il portiere rossoblù che respinge con i piedi. Nel prosieguo dell’azione, Maglione calcia dai 16 metri e ancora una volta il numero 12 della Varesina si supera e mette il pallone in angolo. Al 37’ Camarlighi arriva in area, rientra sul destro e calcia sul primo palo, con il portiere avversario che lo aspetta lì e blocca senza problemi. La Varesina nonostante l’assedio finale non riesce a completare la rimonta e dopo più di cinque minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte e decreta la fine della gara sul punteggio di 1-1.

VARESINA – VOGHERESE 1-1 (0-1)

MARCATORI: 3’ pt Palazzolo, 7’ st Rosa

VARESINA (3-4-2-1): Lorenzi; Pirola, Grieco (45’+2 st Andreoli), Chiesa; Miconi, Valisena (24’ st Camarlinghi), Rosa, Vaz; Larhrib (39’ st Franzoni), Guri; Costantino. A disp.: Maddalon, Ornaghi, Loeffen, Testa, Ghioldi, Baud Banaga All.: Marco Spilli.

VOGHERESE (3-4-2-1): Mangano; Silva, Gerevini, Ricci; Schirosi, Bonanni, Maglione, Castegnaro; Palazzolo (45’ st Molinari), Zito (35’ st Prinelli); Folli (14’ st Carnovale). A disp.: Zocchi, Panarello, Sacco, Finelli, Careddu, Sardo. All.: Andrea Cavaliere

ARBITRO: Gabriele Sciolti di Lecce (Pagano e Liuzza)

NOTE. Angoli: 7-2. Ammoniti: Bonanni, Maglione, Palazzolo, Silva (VO). Recupero: 1’+ 5’

Serie D – Girone B (7a giornata)

RISULTATI: Brusaporto – Pavia 3-1, Caldiero – Scanzorosciate 0-2, Caratese – Chievo 1-2, Sondrio – Leon 0-2, Oltrepò – Virtus CBG 0-0, Real Calepina – Casatese Merate 0-3, VARESINA – VOGHERESE 1-1, VILLA VALLE – CASTELLANZESE 2-1, Breno – Milan Futuro (22-10)

CLASSIFICA: Folgore Caratese e Chievo 16, Villa Valle 14, Brusaporto 13, Casatese 12, Milan Futuro * 11, Virtus CBG, Real Calepina e Oltrepò 10, CASTELLANZESE 9, Leon 8, Breno**, Caldiero e Scanzorosciate 7, VARESINA E Vogherese 6, Pavia 3, Sondrio 0.