Varesina impegnata in Coppa in casa del Milan Futuro
Mercoledì 29 ottobre alle 14.30 le Fenici saranno ospiti dei giovani rossoneri allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno per provare ad accedere ai sedicesimi, dove ad attendere c’è la Virtus CiseranoBergamo
La Varesina torna in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D, dopo aver superato il Varese al primo turno. I rossoblù affronteranno il Milan Futuro mercoledì 29 ottobre alle 14.30, in trasferta, allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.
La partita, inizialmente prevista per lo scorso 8 ottobre, era stata rinviata a causa della pausa per gli impegni delle nazionali. La squadra guidata da mister Marco Spilli arriva però da un momento molto difficile. Domenica, contro il Pavia penultimo in classifica, è arrivata un’altra grande delusione: avanti di due gol, le Fenici si sono fatte rimontare e hanno subito ancora una volta la rete del pareggio nei minuti di recupero. Questa è stata solo l’ultima delle delusioni di un inizio di campionato difficile per la Varesina, che finora è riuscita a vincere soltanto sul campo del fanalino di coda Nuova Sondrio. Per il resto, sono arrivati 5 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di appena 8 punti che relegano i rossoblù al terzultimo posto in classifica.
Tuttavia, la squadra ha tutte le qualità per rialzarsi. Serve però una svolta, soprattutto sul piano mentale, e la sfida di Coppa può rappresentare l’occasione giusta per ritrovare la fiducia necessaria per risalire la china in campionato. Dall’altra parte, la formazione di Massimo Oddo arriva a questa sfida dopo un successo importante per 3-2 in casa della Folgore Caratese con cui ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive arrivate contro Caldiero, Breno e Virtus CiseranoBergamo. Nel turno precedente la squadra rossonera ha avuto la meglio del Gozzano e mercoledì vorrà provare a continuare il cammino in questa competizione.
La vincente della sfida tra Milan Futuro e Varesina si guadagnerà l’accesso ai sedicesimi di finale, dove ad attenderla ci sarà la Virtus CiseranoBergamo. La gara dei sedicesimi è prevista per il 5 novembre.
