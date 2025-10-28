Varesina impegnata in Coppa in casa del Milan Futuro

La Varesina torna in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D, dopo aver superato il Varese al primo turno. I rossoblù affronteranno il Milan Futuro mercoledì 29 ottobre alle 14.30, in trasferta, allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.

La partita, inizialmente prevista per lo scorso 8 ottobre, era stata rinviata a causa della pausa per gli impegni delle nazionali. La squadra guidata da mister Marco Spilli arriva però da un momento molto difficile. Domenica, contro il Pavia penultimo in classifica, è arrivata un’altra grande delusione: avanti di due gol, le Fenici si sono fatte rimontare e hanno subito ancora una volta la rete del pareggio nei minuti di recupero. Questa è stata solo l’ultima delle delusioni di un inizio di campionato difficile per la Varesina, che finora è riuscita a vincere soltanto sul campo del fanalino di coda Nuova Sondrio. Per il resto, sono arrivati 5 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di appena 8 punti che relegano i rossoblù al terzultimo posto in classifica.

Tuttavia, la squadra ha tutte le qualità per rialzarsi. Serve però una svolta, soprattutto sul piano mentale, e la sfida di Coppa può rappresentare l’occasione giusta per ritrovare la fiducia necessaria per risalire la china in campionato. Dall’altra parte, la formazione di Massimo Oddo arriva a questa sfida dopo un successo importante per 3-2 in casa della Folgore Caratese con cui ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive arrivate contro Caldiero, Breno e Virtus CiseranoBergamo. Nel turno precedente la squadra rossonera ha avuto la meglio del Gozzano e mercoledì vorrà provare a continuare il cammino in questa competizione.

La vincente della sfida tra Milan Futuro e Varesina si guadagnerà l’accesso ai sedicesimi di finale, dove ad attenderla ci sarà la Virtus CiseranoBergamo. La gara dei sedicesimi è prevista per il 5 novembre.