Varesina rimontata nel recupero: 2-2 contro il Brusaporto

Sfuma al 92′ la vittoria per la Varesina contro il Brusaporto. All’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore le fenici vanno due volte in vantaggio ma per due volte subiscono la rimonta dei bergamaschi, che trovano il gol del definitivo 2-2 nel recupero, lasciando così un solo punticino e tanto amaro in bocca.

Nel primo tempo è Rosa, al 34′, a trovare il gol che sblocca la sfida. 1-0 che resiste fino all’intervallo e che la Varesina porta avanti anche nella ripresa. Poi però al 22′ Piacentini trova il gol del momentaneo pareggio rimettendo in equilibrio il match e costringendo le fenici a riprovarci. L’ingresso dei nuovi acquisti Andreoli e Camarlinghi portano energie nuove ma è Guri – a sua volta entrato a gara in corso – a trovare il nuovo vantaggio al 41′. Il gol dell’attaccante albanese sembra poter valere i tre punti ma nel finale arriva la doccia fredda: al 47′ Quarena batte Lorenzi per il definitivo 2-2 facendo così sfumare la prima vittoria casalinga per Grieco e compagni. La vittoria interna resta quindi ancora tabù per le fenici, che dovranno ritrovare presto la via della vittoria per evitare che la stagione possa finire troppo presto.

Varesina-Brusaporto 2-2

Marcatori:p.t. 34’ Rosa (V) s.t. 22’ Piacentini (B), 41’ Guri (V), 47’ Quarena (B)

VARESINA Lorenzi; Pirola, Caverzasi (31’ st Loeffen), Chiesa; Miconi (15’ st Andreoli), Rosa, Grieco, Larhrib (35’ st Camarlinghi), Vaz (20’ st Ornaghi); Franzoni (15’ st Guri); Costantino. A disposizione Bovi, Valisena, Test, Baud. All. Spilli.

BRUSAPORTO Taramelli; Personeni, Piacentini, Paris, Rebussi (6’ st Asiatico); Chiossi, Selvatico, Seck (38’ st Franchini); Martini (28’ Quarena); Siani (15’ st Austoni), Moraschi (41’ st Benti). A disposizione Fusi, Caferri, Di Cintio, Finazzi. All. Terletti.

ARBITRO Isu di Cagliari

Note: spettatori 200 Ammoniti Vaz, Loeffen, Camarlinghi, Costantino (V) Siani, Seck, Piacentini (B) Recupero 2-6

SERIE D GIRONE B – VI GIORNATA

Sabato 4 ottobre: ChievoVerona – Caldiero 1-0.

Domenica 5 ottobre: Casatese Merate – Breno 2-1; Castellanzese – Real Calepina 3-2; Leon – Oltrepò 1-2; Pavia – Folgore Caratese 0-1; Scanzorosciate – Villa Valle 2-2; Varesina – Brusaporto 2-2; Virtus CBG – Milan Futuro 1-0; Vogherese – Sondrio 1-0.

CLASSIFICA: Folgore Caratese 16; ChievoVerona 13; Milan Futuro 11; Real Calepina, Brusaporto 10; Castellanzese, Virtus CBG, Casatese Merate, Oltrepò 9; Villa Valle 8; Breno, Caldiero 7; Leon, Varesina, Vogherese 5; Scanzorosciate 4; Pavia 3; Sondrio 0.

