Varesina rimontata nel recupero: 2-2 contro il Brusaporto
All'Elmec Solar Stadium la squadra di Marco Spilli va due volte in vantaggio - gol di Rosa e Guri - ma al 47' la rete di Quarena fa svanire la vittoria
Sfuma al 92′ la vittoria per la Varesina contro il Brusaporto. All’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore le fenici vanno due volte in vantaggio ma per due volte subiscono la rimonta dei bergamaschi, che trovano il gol del definitivo 2-2 nel recupero, lasciando così un solo punticino e tanto amaro in bocca.
Nel primo tempo è Rosa, al 34′, a trovare il gol che sblocca la sfida. 1-0 che resiste fino all’intervallo e che la Varesina porta avanti anche nella ripresa. Poi però al 22′ Piacentini trova il gol del momentaneo pareggio rimettendo in equilibrio il match e costringendo le fenici a riprovarci. L’ingresso dei nuovi acquisti Andreoli e Camarlinghi portano energie nuove ma è Guri – a sua volta entrato a gara in corso – a trovare il nuovo vantaggio al 41′. Il gol dell’attaccante albanese sembra poter valere i tre punti ma nel finale arriva la doccia fredda: al 47′ Quarena batte Lorenzi per il definitivo 2-2 facendo così sfumare la prima vittoria casalinga per Grieco e compagni. La vittoria interna resta quindi ancora tabù per le fenici, che dovranno ritrovare presto la via della vittoria per evitare che la stagione possa finire troppo presto.
Varesina-Brusaporto 2-2
Marcatori:p.t. 34’ Rosa (V) s.t. 22’ Piacentini (B), 41’ Guri (V), 47’ Quarena (B)
VARESINA Lorenzi; Pirola, Caverzasi (31’ st Loeffen), Chiesa; Miconi (15’ st Andreoli), Rosa, Grieco, Larhrib (35’ st Camarlinghi), Vaz (20’ st Ornaghi); Franzoni (15’ st Guri); Costantino. A disposizione Bovi, Valisena, Test, Baud. All. Spilli.
BRUSAPORTO Taramelli; Personeni, Piacentini, Paris, Rebussi (6’ st Asiatico); Chiossi, Selvatico, Seck (38’ st Franchini); Martini (28’ Quarena); Siani (15’ st Austoni), Moraschi (41’ st Benti). A disposizione Fusi, Caferri, Di Cintio, Finazzi. All. Terletti.
ARBITRO Isu di Cagliari
Note: spettatori 200 Ammoniti Vaz, Loeffen, Camarlinghi, Costantino (V) Siani, Seck, Piacentini (B) Recupero 2-6
SERIE D GIRONE B – VI GIORNATA
Sabato 4 ottobre: ChievoVerona – Caldiero 1-0.
Domenica 5 ottobre: Casatese Merate – Breno 2-1; Castellanzese – Real Calepina 3-2; Leon – Oltrepò 1-2; Pavia – Folgore Caratese 0-1; Scanzorosciate – Villa Valle 2-2; Varesina – Brusaporto 2-2; Virtus CBG – Milan Futuro 1-0; Vogherese – Sondrio 1-0.
CLASSIFICA: Folgore Caratese 16; ChievoVerona 13; Milan Futuro 11; Real Calepina, Brusaporto 10; Castellanzese, Virtus CBG, Casatese Merate, Oltrepò 9; Villa Valle 8; Breno, Caldiero 7; Leon, Varesina, Vogherese 5; Scanzorosciate 4; Pavia 3; Sondrio 0.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 13. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.