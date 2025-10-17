Varese News

Sport

VBS Pink Cup: 80 ragazze sotto canestro nel torneo di Varese

La palestra "Falaschi" ospita - sabato 18 e domenica 19 - il torneo under 14 organizzato dalla Varese Basket School con sei formazioni da Lombardia, Liguria e Piemonte

vbs pink cup 2025

La palestra “Ugo Falaschi” nel quartiere varesino di Valle Olona si prepara ad accogliere il grande entusiasmo del basket giovanile: sabato 18 e domenica 19 ottobre andrà in scena un torneo interregionale femminile dedicato alla categoria Under 14, con sei squadre provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

Saranno circa 80 le giovani atlete che si sfideranno sul parquet in due giornate di gare nella seconda edizione della VBS Pink Cup, torneo organizzato dalla Varese Basket School, la giovane società cittadina nata dall’iniziativa di Martino Rovera e Marco Passera.

A rappresentare la Lombardia ci saranno le padrone di casa della Varese Basket School e le atlete della Vanoli Young Cremona. Dalla Liguria arriveranno la New ABC Alassio e l’Amatori Scuola Basket Savona, mentre il Piemonte sarà rappresentato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Femminile Vercelli. Il programma prenderà il via sabato 18 ottobre al mattino con la prima “palla a due” tra VBS Varese Basket School e Olimpo Basket Alba. A seguire, si susseguiranno tutte le altre partite in calendario. Domenica mattina, invece, si disputeranno le tre finali per assegnare le posizioni in classifica.

Il torneo non sarà solo un’occasione per confrontarsi sul campo, ma anche un momento di scambio umano e culturale. Come già avvenuto nella scorsa edizione, le giovani giocatrici della VBS (e le loro famiglie) ospiteranno nelle proprie case le atlete liguri della New ABC Alassio, rafforzando legami di amicizia nati proprio grazie allo sport.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.