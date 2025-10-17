VBS Pink Cup: 80 ragazze sotto canestro nel torneo di Varese

La palestra “Ugo Falaschi” nel quartiere varesino di Valle Olona si prepara ad accogliere il grande entusiasmo del basket giovanile: sabato 18 e domenica 19 ottobre andrà in scena un torneo interregionale femminile dedicato alla categoria Under 14, con sei squadre provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

Saranno circa 80 le giovani atlete che si sfideranno sul parquet in due giornate di gare nella seconda edizione della VBS Pink Cup, torneo organizzato dalla Varese Basket School, la giovane società cittadina nata dall’iniziativa di Martino Rovera e Marco Passera.

A rappresentare la Lombardia ci saranno le padrone di casa della Varese Basket School e le atlete della Vanoli Young Cremona. Dalla Liguria arriveranno la New ABC Alassio e l’Amatori Scuola Basket Savona, mentre il Piemonte sarà rappresentato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Femminile Vercelli. Il programma prenderà il via sabato 18 ottobre al mattino con la prima “palla a due” tra VBS Varese Basket School e Olimpo Basket Alba. A seguire, si susseguiranno tutte le altre partite in calendario. Domenica mattina, invece, si disputeranno le tre finali per assegnare le posizioni in classifica.

Il torneo non sarà solo un’occasione per confrontarsi sul campo, ma anche un momento di scambio umano e culturale. Come già avvenuto nella scorsa edizione, le giovani giocatrici della VBS (e le loro famiglie) ospiteranno nelle proprie case le atlete liguri della New ABC Alassio, rafforzando legami di amicizia nati proprio grazie allo sport.