VBS Pink Cup: 80 ragazze sotto canestro nel torneo di Varese
La palestra "Falaschi" ospita - sabato 18 e domenica 19 - il torneo under 14 organizzato dalla Varese Basket School con sei formazioni da Lombardia, Liguria e Piemonte
La palestra “Ugo Falaschi” nel quartiere varesino di Valle Olona si prepara ad accogliere il grande entusiasmo del basket giovanile: sabato 18 e domenica 19 ottobre andrà in scena un torneo interregionale femminile dedicato alla categoria Under 14, con sei squadre provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.
Saranno circa 80 le giovani atlete che si sfideranno sul parquet in due giornate di gare nella seconda edizione della VBS Pink Cup, torneo organizzato dalla Varese Basket School, la giovane società cittadina nata dall’iniziativa di Martino Rovera e Marco Passera.
A rappresentare la Lombardia ci saranno le padrone di casa della Varese Basket School e le atlete della Vanoli Young Cremona. Dalla Liguria arriveranno la New ABC Alassio e l’Amatori Scuola Basket Savona, mentre il Piemonte sarà rappresentato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Femminile Vercelli. Il programma prenderà il via sabato 18 ottobre al mattino con la prima “palla a due” tra VBS Varese Basket School e Olimpo Basket Alba. A seguire, si susseguiranno tutte le altre partite in calendario. Domenica mattina, invece, si disputeranno le tre finali per assegnare le posizioni in classifica.
Il torneo non sarà solo un’occasione per confrontarsi sul campo, ma anche un momento di scambio umano e culturale. Come già avvenuto nella scorsa edizione, le giovani giocatrici della VBS (e le loro famiglie) ospiteranno nelle proprie case le atlete liguri della New ABC Alassio, rafforzando legami di amicizia nati proprio grazie allo sport.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.