Venegono Inferiore, riapre l’ufficio postale di piazza Santi Giacomo e Filippo
Gli spazi sono stati ammodernati nell'ambito del progetto "Polis - Casa dei servizi digitali". Ripristinati i consueti orari di apertura al pubblico
Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento nell’ufficio postale di Venegono Inferiore che ha riaperto al pubblico. L’intervento è stato effettuato all’interno del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, una iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.
Tra i lavori effettuati ci sono alcuni interventi sul sistema di illuminazione, un rinnovamento degli ambienti all’interno della sala al pubblico e l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela. Inoltre sono state approntate sale consulenza completamente rinnovate.
Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’Ufficio Postale sono disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i servizi anagrafici con quindici certificati disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.
L’ufficio postale di piazza Santi Giacomo e Filippo, è quindi tornato a disposizione dei cittadini con il consueto orario, ovvero da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.
