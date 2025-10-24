Varese News

Vent’anni della legge urbanistica lombarda. Convegno nazionale a Varese il 27 ottobre

Lunedì 27 ottobre a Palazzo Estense si svolgerà il convegno sui vent’anni della legge urbanistica lombarda. Un importante momento per discutere e fare il punto insieme a tanti esperti e ordini professionali sulle tendenze della legislazione regionale sul governo del territorio. Ad aprire il dibattito saranno i saluti istituzionali di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, del sindaco di Varese, Davide Galimberti e dei rappresentanti degli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Avvocati.

Il convegno è diviso in due sessioni al mattino dalle 9.20 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 14.20 alle 17 circa. A discutere della legge urbanistica lombarda saranno docenti del Politecnico ed esponenti dell’INU, insieme ad avvocati e ingegneri e personale amministrativo delle pubbliche amministrazioni.

L’evento è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ed è valido per il conseguimento dei crediti formativi degli Ordini professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri e Avvocati.

24 Ottobre 2025
