Vent’anni della legge urbanistica lombarda. Convegno nazionale a Varese il 27 ottobre
Evento valido per i crediti formativi di Ingegneri, Architetti, Geometri e Avvocati
Lunedì 27 ottobre a Palazzo Estense si svolgerà il convegno sui vent’anni della legge urbanistica lombarda. Un importante momento per discutere e fare il punto insieme a tanti esperti e ordini professionali sulle tendenze della legislazione regionale sul governo del territorio. Ad aprire il dibattito saranno i saluti istituzionali di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, del sindaco di Varese, Davide Galimberti e dei rappresentanti degli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Avvocati.
Il convegno è diviso in due sessioni al mattino dalle 9.20 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 14.20 alle 17 circa. A discutere della legge urbanistica lombarda saranno docenti del Politecnico ed esponenti dell’INU, insieme ad avvocati e ingegneri e personale amministrativo delle pubbliche amministrazioni.
L’evento è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ed è valido per il conseguimento dei crediti formativi degli Ordini professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri e Avvocati.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.