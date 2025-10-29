Ventenne investita all’alba a Luino in via Turati

Incidente stradale nelle prime ore di mercoledì mattina a Luino. Intorno alle 6.20, in via Filippo Turati, la strada che dal quartire dell’ospadale porta verso Creva una ragazza di 20 anni è stata investita da un veicolo mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Luino e i soccorsi sanitari allertati dalla Soreu dei Laghi. È giunta un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello per prestare assistenza alla giovane, rimasta ferita nell’impatto.

Le condizioni della ventenne sono state classificate in codice giallo, indice di una situazione di media gravità. Dopo le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata all’ospedale per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause dell’investimento.