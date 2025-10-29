Varese News

Varese Laghi

Ventenne investita all’alba a Luino in via Turati

Il fatto intorno alle 6.20 non distante dalla zona dell'ospedale sulla strada che porta al rione di Creva. Intervento dei soccorsi in codice giallo

ambulanza notte da vco news

Incidente stradale nelle prime ore di mercoledì mattina a Luino. Intorno alle 6.20, in via Filippo Turati, la strada che dal quartire dell’ospadale porta verso Creva una ragazza di 20 anni è stata investita da un veicolo mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Luino e i soccorsi sanitari allertati dalla Soreu dei Laghi. È giunta un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello per prestare assistenza alla giovane, rimasta ferita nell’impatto.

Le condizioni della ventenne sono state classificate in codice giallo, indice di una situazione di media gravità. Dopo le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata all’ospedale per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause dell’investimento.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.