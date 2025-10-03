Varese News

Cultura

“Viaggiare per scoprire e riconnettersi con se stessi”. A Materia il racconto di Giovanni Arena

Il content creator tra i più seguiti in Italia nell'ambito del turismo è stato ospite alla sede di VareseNews. Un'occasione per condividere anche le sue ultime esperienze: dall'Amazzonia al percorso in treno da Singapore a Milano

giovanni arena materia

Viaggiare per scoprire, esplorare il mondo e anche conoscere meglio se stessi. Giovanni Arena, content creator tra i più seguiti in Italia nell’ambito dei viaggi e del turismo, ha portato a Materia, la sede di VareseNews, la sua esperienza. A Castronno è arrivato dopo aver letteralmente girato mezzo mondo: «Sono appena tornato dall’Amazzonia, un viaggio molto particolare che non solo mi ha permesso di vedere da vicino la foresta, gli animali e alcuni luoghi incredibili ma anche di conoscere le persone che vivono in questo posto del mondo con la loro quotidianità e questo significa anche prendere consapevolezza delle problematiche con cui devono fare i conti quotidianamente. Quando si entra in contatto con una realtà così diversa dalla nostra, cambia anche la nostra prospettiva rispetto all’ordinario e anche le difficoltà di ogni giorno diventano più relative. Il viaggio è un’esperienza che arricchisce non solo perché permette di incontrare persone e culture diverse ma anche perché mette in dialogo con se stessi e spesso anche ci mette alla prova».

Quelle che Arena racconta sui suoi social – in particolare Tiktok e Instagram dove è seguito da una community di circa due milioni di follower (1,3 milioni su Tiktok e oltre 600mila su Instagram) – sono pillole dei suoi viaggi originali e articolati. Come quello da Singapore a Milano in treno, mezzo che spesso il creator utilizza per realizzare i suoi itinerari. Percorsi che trovano ispirazione, rivela Arena, nella storia o nella filmografia ma non solo: «Il viaggio con la transiberiana nasce per una questione molto personale. Era già nei miei piani ma non l’avevo ancora programmato. A Singapore, mia nonna mi è apparsa in sogno e mi ha chiesto di non prendere l’aereo. E quello è stato il momento in cui ho deciso che sarei tornato in treno e così ho fatto attraversando 13 stati e 17mila chilometri».

La sua community lo segue, interagisce, chiede consigli e itinerari (il creator ha fondato anche il progetto imprenditoriale PUOY). Le esperienze diventano video, storie, post condivise sui social ma anche libri: Giovanni Arena ne ha pubblicati tre per Mondadori e un altro è in scrittura. Nel frattempo ha già preparato le valige, pronto per una nuova avventura. «Mi aspetta il Canada, parto tra pochi giorni».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
