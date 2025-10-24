“Vieni a vivere a Varese”: il progetto di Camera di Commercio in tv su Rai 1
L'iniziativa dell'ente camerale sarà al centro di un servizio di “Settegiorni”, settimanale di approfondimento, la mattina di sabato 25 ottobre
La provincia di Varese torna protagonista su Rai 1, domani mattina, sabato 25 ottobre. All’interno della trasmissione “Settegiorni”, settimanale di approfondimento, sarà trasmesso un servizio dedicato al progetto “Vieni a Vivere a Varese” che Camera di Commercio di Varese ha ideato per contrastare il mismatch occupazionale e il calo demografico.
Per raccontare l’iniziativa camerale, la troupe di Rai 1 nei giorni scorsi ha realizzato alcuni servizi intervistando il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello, alcuni giovani che hanno presentato domanda sul bando e gli imprenditori Eleonora Merlo, ad dell’Istituto Vigilanza Notturna di Gallarate, e Andrea Gatti, Ceo di Gea srl di Castelseprio, che hanno illustrato come si trovino quotidianamente ad affrontare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
Un’ulteriore occasione per far conoscere il nostro territorio, le sue potenzialità e l’impegno della Camera di Commercio e degli imprenditori locali nell’affrontare le sfide di oggi e di domani.
L’appuntamento quindi da non perdere e per domani mattina, a partire dalle 7, su Rai 1.
È uscito il bando “Vieni a vivere a Varese”: 6mila euro in voucher a chi si trasferisce in provincia a lavorare
