“Vieni a vivere a Varese”: il progetto di Camera di Commercio in tv su Rai 1

La provincia di Varese torna protagonista su Rai 1, domani mattina, sabato 25 ottobre. All’interno della trasmissione “Settegiorni”, settimanale di approfondimento, sarà trasmesso un servizio dedicato al progetto “Vieni a Vivere a Varese” che Camera di Commercio di Varese ha ideato per contrastare il mismatch occupazionale e il calo demografico.

Per raccontare l’iniziativa camerale, la troupe di Rai 1 nei giorni scorsi ha realizzato alcuni servizi intervistando il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello, alcuni giovani che hanno presentato domanda sul bando e gli imprenditori Eleonora Merlo, ad dell’Istituto Vigilanza Notturna di Gallarate, e Andrea Gatti, Ceo di Gea srl di Castelseprio, che hanno illustrato come si trovino quotidianamente ad affrontare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Un’ulteriore occasione per far conoscere il nostro territorio, le sue potenzialità e l’impegno della Camera di Commercio e degli imprenditori locali nell’affrontare le sfide di oggi e di domani.

L’appuntamento quindi da non perdere e per domani mattina, a partire dalle 7, su Rai 1.