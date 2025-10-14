Ville Ponti apre le porte al futuro: inaugurato il Salone dei Mestieri 2025

Si è tenuta questa mattina, martedì 14 ottobre, a Ville Ponti di Varese, l’apertura ufficiale del Salone dei Mestieri 2025, l’iniziativa promossa da Camera di Commercio, Provincia di Varese e Ufficio scolastico territoriale, con il coordinamento della Prefettura.

L’evento, che proseguirà fino a venerdì 17 ottobre, accoglie centinaia di studenti delle scuole secondarie del territorio, ed offre loro l’occasione di conoscere da vicino il mondo delle professioni, della formazione e delle imprese locali.

A dare il benvenuto ai ragazzi è stato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, che ha voluto sottolineare il valore del progetto come spazio di crescita e consapevolezza: un momento dedicato ai giovani e alle loro scelte, da affrontare con attenzione e responsabilità.

Dopo di lui ha preso la parola il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, che ha evidenziato la forte coesione istituzionale tra gli enti del territorio, definendola un esempio di collaborazione al servizio della comunità. Il prefetto ha ricordato come le iniziative condivise, come il Salone dei Mestieri, rappresentino strumenti concreti per aiutare i ragazzi a costruire il proprio futuro, invitandoli a cogliere tutte le opportunità offerte.

Il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha invece posto l’accento sull’importanza del coraggio e della visione, incoraggiando i giovani a non rinunciare ai propri obiettivi e a guardare avanti con fiducia.

A chiudere gli interventi istituzionali, Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, che ha ringraziato le istituzioni e le forze dell’ordine per la collaborazione, ricordando come “orientarsi bene sia il primo passo verso il successo formativo”.

Il taglio del nastro ha ufficialmente dato il via a quattro giornate di incontri, laboratori e presentazioni, in cui studenti, insegnanti e professionisti potranno confrontarsi sulle prospettive del lavoro e della formazione.

Tra gli stand, le realtà produttive del territorio, gli istituti tecnici e professionali, gli enti di formazione e le associazioni di categoria, pronti a raccontare ai ragazzi il valore delle competenze e delle scelte consapevoli.

Con la partecipazione corale delle istituzioni e un pubblico giovane e attento, il Salone dei Mestieri 2025 si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per l’orientamento e un investimento concreto sul futuro del territorio varesino.