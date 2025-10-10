Viola e arpa in dialogo alla Fondazione Morandini: Danilo Rossi e Luisa Prandina in concerto
Un viaggio sonoro per il nuovo appuntamento della stagione concertistica Sintonie
Domenica 12 ottobre alle ore 11, la Fondazione Marcello Morandini di Varese ospita un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2025 intitolata Sintonie diretta da Matteo Amadasi, con un concerto per viola e arpa che vedrà protagonisti due interpreti d’eccezione: Danilo Rossi, già prima viola del Teatro alla Scala, e Luisa Prandina, prima arpa della stessa orchestra.
Il programma prevede brani di Franz Schubert, Johann Christian Bach e Max Bruch, in un percorso che attraversa lirismo, intimità e virtuosismo. La Sonata Arpeggione di Schubert, l’Adagio di J.C. Bach e il Kol Nidrei op. 47 di Bruch si intrecciano in un dialogo raffinato tra corde e armonici, capace di restituire un equilibrio perfetto tra introspezione e luminosità sonora.
Due protagonisti della scena internazionale
Danilo Rossi, violista tra i più affermati della scena internazionale, ha ricoperto per oltre trent’anni il ruolo di prima viola del Teatro alla Scala di Milano. Diplomatosi giovanissimo con il massimo dei voti, ha collaborato con grandi direttori d’orchestra e si è esibito nei più importanti teatri del mondo. La sua ricerca musicale, che unisce rigore classico e curiosità contemporanea, è testimoniata da una carriera concertistica e discografica di straordinaria intensità. Maggiori informazioni sul suo percorso sono disponibili sul sito danilorossiviola.it.
Accanto a lui, Luisa Prandina, prima arpa del Teatro alla Scala dal 1993, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali e già membro delle orchestre giovanili europee e della Chamber Orchestra of Europe. Si è esibita come solista con la Filarmonica della Scala, i Solisti Veneti, i Virtuosi di Mosca e la Mahler Chamber Orchestra. Oltre all’attività concertistica, è visiting professor in prestigiose istituzioni musicali europee, tra cui il Conservatorio Superiore di Namur e la Scuola di Musica di Fiesole.
Un incontro tra architettura e musica
Il concerto si inserisce nella cornice architettonica e culturale del museo progettato da Marcello Morandini, dove musica, arte e design dialogano in un equilibrio di forme e armonie.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sul sito della Fondazione: www.fondazionemarcellomorandini.com.
Fondazione Marcello Morandini, Varese
Domenica 12 ottobre, ore 11.00
Concerto per viola e arpa – Danilo Rossi e Luisa Prandina
In partenariato con il Comune di Varese
