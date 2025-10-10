Visita guidata alla prepositurale di Saronno con l’associazione Cantastorie
L'appuntamento è per 11 ottobre alle 15,30. Non serve prenotazione, basta presentarsi sul sagrato della chiesa
Sabato 11 ottobre alle 15,30 l’associazione Cantastorie organizza una visita guidata alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno e al suo archivio storico.
Durante il percorso (della durata di circa un’ora), i partecipanti saranno accompagnati attraverso la storia della chiesa, le sue opere d’arte e il prezioso archivio storico.
Per partecipare non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi sul sagrato della chiesa alle 15,30. La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta libera che verrà destinata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e religioso della città.
