Visita guidata alla prepositurale di Saronno con l’associazione Cantastorie

Sabato 11 ottobre alle 15,30 l’associazione Cantastorie organizza una visita guidata alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno e al suo archivio storico.

Durante il percorso (della durata di circa un’ora), i partecipanti saranno accompagnati attraverso la storia della chiesa, le sue opere d’arte e il prezioso archivio storico.

Per partecipare non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi sul sagrato della chiesa alle 15,30. La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta libera che verrà destinata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e religioso della città.