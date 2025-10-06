In occasione della Domenica di Carta 2025, l’Archivio di Stato di Varese aprirà le sue porte per un affascinante viaggio nella memoria privata della città. L’evento, intitolato “Voci dal passato. Un viaggio tra gli archivi di famiglia varesini”, metterà in mostra la ricchezza e il fascino degli archivi privati di alcune grandi casate della nobiltà locale.

I visitatori avranno l’opportunità unica di esplorare documenti che spaziano dalle intricate genealogie familiari alle curiose liti giudiziarie, dalle corrispondenze personali agli inviti a corte, fino ai menù di sontuosi banchetti e alle suggestive fotografie d’epoca. Il percorso espositivo promette di restituire un affresco vivido e sfaccettato di queste famiglie, svelando tanto il loro volto ufficiale e solenne quanto gli aspetti più intimi della loro vita quotidiana.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 ottobre 2025, con ingresso libero, dalle 9:30 alle 12:30 presso la sede dell’Archivio di Stato di Varese, in via Col di Lana 5.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Archivio al numero 0332 312196 o all’indirizzo email as-va@cultura.gov.it.