“Vuoi curarti? Paga”: il PD lombardo in piazza a Milano contro il modello sanitario regionale

Mentre il Consiglio discuteva la proposta, il Partito Democratico manifestava per un sistema sanitario pubblico più equo, trasparente e territoriale

manifestazione partito democratico

Questa mattina i consiglieri e le consigliere regionali del Partito Democratico hanno partecipato al presidio organizzato in piazza Duca d’Aosta, davanti a Palazzo Pirelli, per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a cambiare il modello sanitario lombardo. Esposto anche uno striscione con la scritta: “Vuoi farti curare? Paga! Basta con il ricatto della destra”.

La mobilitazione si è svolta in concomitanza con la discussione della proposta in Consiglio regionale, sostenuta da oltre 100mila firme raccolte in tutta la Lombardia.

«Eravamo davanti a Palazzo Pirelli insieme a tante cittadine e cittadini – dichiara il consigliere regionale del PD Samuele Astuti – per difendere un’idea semplice ma fondamentale: la sanità pubblica deve essere universale, accessibile e di qualità per tutte e tutti».

Al centro della proposta di legge ci sono il rafforzamento della prevenzione, la valorizzazione dei servizi territoriali e una maggiore trasparenza nella gestione delle strutture sanitarie.

«È una battaglia che porteremo avanti – aggiunge Astuti – perché è inaccettabile che esami, anche per pazienti oncologici, vengano rinviati di mesi. La destra ha smantellato la sanità pubblica: vent’anni fa la Lombardia era un modello, oggi non lo è più. Crescono i budget per il privato e aumenta la solitudine dei cittadini di fronte alla malattia».

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
