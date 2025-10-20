Varese News

Zucche a Km 0 per sostenere i lavori alla Chiesa di San Rocco a Brunello

Sabato 25 ottobre alle 18, fuori dalla Chiesa di San Rocco, e domenica 26 ottobre alle 10, presso la Chiesa di Santa Maria a Brunello, sarà possibile acquistare zucche

zucca ortaggi autunno verdure pixabay

Un’iniziativa che unisce la solidarietà al gusto dei prodotti locali: sabato 25 ottobre alle 18, fuori dalla Chiesa di San Rocco, e domenica 26 ottobre alle 10, presso la Chiesa di Santa Maria a Brunello, sarà possibile acquistare zucche a chilometro zero.

Le zucche, coltivate sul territorio, saranno messe in vendita per raccogliere fondi destinati ai lavori di sistemazione del tetto della Chiesa di San Rocco.
Un’occasione per portare in tavola i sapori d’autunno e, allo stesso tempo, contribuire alla cura di un luogo caro alla comunità.

Roberta Bertolini
Pubblicato il 20 Ottobre 2025
