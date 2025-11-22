150 anni di storia e futuro: annullo filatelico speciale per l’IIS Ponti di Gallarate

Un gesto simbolico, un oggetto da collezione, ma soprattutto un segno di memoria e identità per una scuola che da un secolo e mezzo forma generazioni di studenti. In occasione dei 150 anni dalla fondazione, l’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Ponti” di Gallarate celebra il proprio anniversario con un annullo filatelico speciale, realizzato in collaborazione con Poste Italiane.

Dalla Scuola Tecnica Comunale all’Istituto Ponti

Era il 25 novembre 1875 quando a Gallarate nasceva la Scuola Tecnica Comunale, grazie alla visione e al sostegno di Andrea Ponti, imprenditore e filantropo, e della Marchesa Maura Dal Pozzo, nata Ponti. Da allora, l’istituto non ha mai smesso di evolversi, mantenendo però la centralità della formazione tecnica come motore di sviluppo per il territorio.

Oggi il Ponti, con sedi a Gallarate e Somma Lombardo, è un punto di riferimento per l’istruzione tecnica e professionale nel Varesotto, in costante dialogo con il mondo del lavoro e le trasformazioni sociali.

Un timbro per la storia

Protagonista dell’iniziativa è un timbro filatelico figurato che accompagnerà una cartolina celebrativa realizzata per l’occasione. Dopo l’annullo, il materiale sarà conservato per 60 giorni presso lo sportello filatelico di Gallarate (via Vespucci 9) e successivamente entrerà a far parte del Museo Storico della Comunicazione di Roma, diventando patrimonio nazionale.

Il progetto è stato promosso in sinergia con le associazioni “Collana Galerate” e “Amici del Ponti”, che hanno affiancato la scuola nell’organizzazione.

L’appuntamento

La cerimonia si svolgerà martedì 25 novembre 2025, proprio nella sede storica di Piazza Giovine Italia 3, da dove partì l’avventura del Ponti 150 anni fa.

Stand filatelico di Poste Italiane: attivo dalle 13:00 alle 19:00

Cerimonia ufficiale di annullo: ore 17:00

La dirigenza dell’Istituto invita tutta la cittadinanza a partecipare, per riscoprire il legame profondo tra il Ponti, la città di Gallarate e l’intero territorio varesino.