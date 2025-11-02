Presentata la nuova edizione di “next”, la regione sostiene la filiera dello spettacolo
Caruso: “Piattaforma unica in Italia per compagnie, teatri, sale cinematografiche e giovani artisti”. Oltre 73.000 studenti lombardi a teatro e al cinema con “Schermi” e “Palchi di Classe”
Presentata al Piccolo Teatro di Milano la nuova edizione di “Next – Laboratorio di idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo”, il progetto promosso da Regione Lombardia che sostiene l’intera filiera dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo. (nella foto in primo piano l’assessore Francesca Caruso)
L’iniziativa punta a favorire la produzione, la programmazione e la circuitazione delle realtà artistiche lombarde, valorizzando talento e qualità delle arti performative. Alla conferenza stampa è intervenuta l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, che ha sottolineato: «Next è una piattaforma unica in Italia, uno strumento con il quale sosteniamo i talenti e i progetti del settore dello spettacolo in Lombardia. Supportiamo compagnie, teatri, sale cinematografiche e giovani artisti, accompagnandoli nella crescita e nell’apertura ai mercati internazionali. È un investimento concreto per garantire continuità alle iniziative sui territori: la cultura genera lavoro».
La nuova edizione, organizzata da AGIS Lombarda in collaborazione con Fondazione Cariplo, aprirà ufficialmente il 10 e 11 novembre con la vetrina delle produzioni di prosa e danza contemporanea nei teatri Elfo Puccini, Franco Parenti e al centro di produzione Dancehauspiù di Milano. Regione Lombardia ha già stanziato risorse per le edizioni 2025/2026 e 2026/2027, confermando “Next” come punto di riferimento del panorama culturale lombardo, giunto alla 14ª edizione consecutiva.
Tra le linee di intervento figurano il sostegno al teatro per l’infanzia e la gioventù, la circuitazione nazionale e internazionale delle compagnie under 35, la promozione delle sale cinematografiche e l’iniziativa “Schermi e Palchi di Classe”, che ha portato oltre 73.000 studenti lombardi a teatro e al cinema nell’anno scolastico 2024/2025.
Con “Schermi di Classe” sono stati coinvolti 38.000 studenti di 212 istituti in 98 Comuni, con 254 proiezioni in 84 sale cinematografiche. A teatro, con “Palchi di Classe”, hanno partecipato 35.000 studenti di 346 istituti in 187 Comuni, per un totale di 286 spettacoli.
