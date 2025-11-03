Saranno ordinati in duomo otto nuovi diaconi, anche da Cardano e Caronno Pertusella
Sabato 8 novembre la celebrazione in duomo con l'ordinazione da parte dell'arcivescovo Delpini
Sabato 8 novembre, alle 17.30, nel Duomo di Milano, l’arcivescovo monsignor Mario Delpini saranno ordinati otto nuovi diaconi permanenti dell’arcidiocesi.
Tra loro ci sono due diaconi della provincia di Varese: Fabrizio Galimberti dalla parrocchia di Sant’Anastasio in Cardano al Campo e Alberto Caldera, da Sant’ Alessandro in Caronno Pertusella.
Gli altri ordinari sono Walter Villa (SS. Giacomo e Filippo in Cuggiono), Danilo Sandro Bergamo (San Galdino in Milano), , Massimiliano Ceresoli (S. Carlo Borromeo in San Giuliano Milanese), , Pietro Danilo Morabito (Sant’Ambrogio in Milano), Mauro Emilio (Alberto) Ravazzani (San Vittore in Corbetta), Marco Vergani (S. Carlo in Monza)
Il motto che hanno scelto per la loro ordinazione è: «“Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore” (Rm 12,11)».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.