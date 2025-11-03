Varese News

Saranno ordinati in duomo otto nuovi diaconi, anche da Cardano e Caronno Pertusella

Sabato 8 novembre la celebrazione in duomo con l'ordinazione da parte dell'arcivescovo Delpini

Sabato 8 novembre, alle 17.30, nel Duomo di Milano, l’arcivescovo monsignor Mario Delpini saranno ordinati otto nuovi diaconi permanenti dell’arcidiocesi.

Tra loro ci sono due diaconi della provincia di Varese: Fabrizio Galimberti dalla parrocchia di Sant’Anastasio in Cardano al Campo e Alberto Caldera, da Sant’ Alessandro in Caronno Pertusella.

Gli altri ordinari sono Walter Villa (SS. Giacomo e Filippo in Cuggiono), Danilo Sandro Bergamo (San Galdino in Milano), , Massimiliano Ceresoli (S. Carlo Borromeo in San Giuliano Milanese), , Pietro Danilo Morabito (Sant’Ambrogio in Milano), Mauro Emilio (Alberto) Ravazzani (San Vittore in Corbetta), Marco Vergani (S. Carlo in Monza)

Il motto che hanno scelto per la loro ordinazione è: «“Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore” (Rm 12,11)».

Pubblicato il 03 Novembre 2025
