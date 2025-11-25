25 Novembre a Malnate: l’installazione “Trame di Assenza” ricorda le vittime di violenza

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il 25 novembre, la Città di Malnate presenta l’installazione ‘Trame di Assenza’, un’opera d’arte che invita alla riflessione e alla memoria.

L’opera è stata ideata e realizzata da CMREBEL come atto di riflessione collettiva per la Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne. Il luogo scelto per l’installazione è la Piazza delle Tessitrici, che si trasforma così in uno spazio simbolico di memoria e consapevolezza.

L’essenza dell’opera è ben definita. Un reticolo di fili rossi, tesi tra i pilastri, disegna una “trama sospesa, fragile e resistente al tempo stesso”, che simboleggia i legami, le vite e le storie spezzate dalla violenza. Le scarpe rosse, ormai simbolo universale della lotta contro il femminicidio, sono depositate o sospese, richiamando le presenze assenti, le vite interrotte e i passi che non torneranno. A completare l’installazione, un paio di scarpe da uomo, posizionate esternamente e rivolte di spalle, sottolineano la distanza, la colpa e il silenzio che circonda il fenomeno.

Il progetto “Trame di Assenza” vuole essere un segno di vicinanza, di memoria e un monito contro ogni forma di violenza di genere. L’installazione è un invito al rispetto e “si fa voce per chi non può più parlare”. Il potente messaggio che accompagna l’evento, evidenziato nel manifesto, è chiaro: “Non è amore, se fa male.” L’opera invita quindi all’osservazione, alla pausa e alla profonda riflessione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Malnate – Assessorato alle Culture -, è stata realizzata grazie alla proposta e all’installazione di Cinzia e Michela Regidore, a cui gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento.