80 anni di storie: dove i circoli Acli continuano a costruire comunità
Mercoledì 26 novembre alle 21 a Materia il documentario Andar per circoli racconta il cuore pulsante dei circoli Acli, luoghi dove passato e futuro si intrecciano nella forza delle relazioni e dell’impegno collettivo
Quando una parola come “circolo” smette di essere solo una sede e diventa “casa”, allora la storia prende corpo. I circoli Acli della provincia di Varese hanno attraversato decenni di trasformazioni sociali, economiche e culturali, accolto generazioni, fatto da palestra di cittadinanza e laboratorio di comunità. È in questo terreno che cresce il documentario Andar per circoli – Dove nasce comunità, che sarà proiettato mercoledì 26 novembre alle ore 21:00, in occasione dell’80° anniversario dell’associazione.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Il viaggio raccontato non è solo il passaggio da ieri a oggi: è il filo che lega un circolo di paese dove “un tavolo, un camino, un paese intero” diventano simbolo di convivialità. È il riflesso di sedi che, nate per accogliere un lavoro, una battaglia, una rete sociale, si sono trasformate in centri che pensano al domani: all’integrazione, ai giovani, ai cambiamenti del territorio. Ogni struttura è custode di una memoria — dell’impegno operaio, della ricostruzione, del volontariato — e allo stesso tempo è piattaforma di rilancio, speranza, attualità.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
Le ACLI provinciali in festa a Somma: 80 anni di impegno, comunità e futuro condiviso
