A Barasso un fine settimana con il Kids Christmas Market

Sabato 29 e domenica 30 novembre le vie del paese accoglieranno i laboratori e gli espositori, le botteghe degli artigiani saranno aperte, offrendo ai visitatori un itinerario esperienziale all’interno del borgo

Barasso si prepara a diventare, per un intero weekend, il borgo della magia del Natale. Il 29 e 30 novembre 2025 arriva il Kids Christmas Market, un evento interamente dedicato a bambini e famiglie, pensato per valorizzare il tempo di qualità, grazie alla presenza di Laboratori manuali. Un’ idea nata per rispondere a una domanda sempre più crescente di proposte per bambini, ma anche un’occasione sociale per condividere del tempo insieme e scoprire le eccellenze del territorio.

Le vie del paese accoglieranno i laboratori e gli espositori, le botteghe degli artigiani saranno aperte, offrendo ai visitatori un itinerario esperienziale all’interno del borgo. Il Gruppo Alpini di Barasso e Comerio per la prima volta offriranno la cucina della tradizione anche in versione senza glutine, saranno di nuovo presenti alcuni dei truck che hanno animato il recente Gluten Freaks Food Festival. Un’occasione per visitare alcune delle opere di Tavernari e degli artisti che hanno vissuto e vivono a Barasso, oltre alla mostra temporanea di Elisabetta Pieroni contro la violenza sulle Donne.

Il programma del Market prevede laboratori gratuiti e a pagamento per bambini ed adulti, espositori delle più disparate categorie, letture, spettacoli, mezzi su cui i bambini potranno salire, musica, gare di bocce, con l’obiettivo di offrire proposte di svago e divertimento per tutti.

Il Market nasce da un’idea di Valentina Mentasti, Lorenzo Lanata e Nicola Ciotti rispettivamente fondatori del Gluten Freaks Club e del Laboratorio Lanotti: “Abbiamo immaginato il Kids Christmas Market come un momento di condivisione, per riscoprire la magia del natale. I laboratori manuali offriranno l’opportunità di riscoprire il piacere del fare ci piace l’idea di rallentare per imparare dai bambini quanto poco serva per essere felici ”.

Un ringraziamento speciale va al Sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari, e alla giunta comunale. Con entusiasmo hanno scelto di patrocinare l’evento, accogliendo l’idea di coinvolgere il paese in un’occasione comunitaria.

Si ringraziano anche i partner e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione: All my dna, Bizeta, Cherries, GG, Galli & co, Ganko, Hurly, Mdm, Studio Service, Tonazzo bbq, Tonetti Garden.

Il Kids Christmas Market dà appuntamento a Barasso per due giornate da non perdere, dove ogni momento sarà un’esperienza e ogni laboratorio un’occasione per condividere del tempo insieme e riscoprire la magia del Natale. Puoi scoprire il programma completo seguendo la pagina Instagram. Il sabato sera è prevista anche l’accensione dell’albero di Natale.

Cosa troverete al Kids Christmas Market:

Laboratori creativi e manuali per bambini suddivisi per fasce d’età e per adulti Trattori, camion dei pompieri

Espositori, artisti, artigiani e produttori locali

Cibo con opzioni senza glutine, senza lattosio e vegetali

Ingresso libero e gratuito