A Baveno torna “Passeggiando tra i presepi”: un invito a tutta la città

Cittadini e attività commerciali invitati a partecipare all’allestimento dei presepi diffusi in vista delle festività natalizie

Anche per il Natale 2025, Baveno si prepara ad accogliere la tradizionale iniziativa “Passeggiando tra i Presepi”, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e i comitati cittadini.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso del periodo natalizio, invita i privati cittadini ad allestire un presepe presso la propria abitazione, visibile dall’esterno, così da contribuire alla creazione di un suggestivo percorso tra le vie del paese. L’invito è rivolto anche a bar, ristoranti, hotel e negozi, anche a quelli chiusi per la stagione invernale, affinché espongano un presepe nelle proprie vetrine o spazi accessibili ai passanti.

L’obiettivo è quello di rendere la città ancora più accogliente e vivace durante le festività, valorizzando il senso di comunità e rendendo piacevole la passeggiata anche nel periodo di bassa stagione turistica.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente comunicare, entro il 20 novembre, l’indirizzo presso il quale verrà allestito il presepe all’Ufficio Turismo e Cultura. Le postazioni saranno inserite su una mappa che accompagnerà i visitatori lungo il percorso dei presepi diffusi.

Contatti: tel. 0323 924632 email info@bavenoturismo.it wa 345 7936361

Pubblicato il 01 Novembre 2025
