A Besozzo le superiori si raccontano ai ragazzi di terza media

Scegliere la scuola superiore può essere difficile, ma farlo confrontandosi con chi quella scelta l’ha già vissuta può renderlo più semplice e anche piacevole.

Sabato 22 novembre 2025, dalle 17.00 alle 19.00 circa, la sala letture del Comune di Besozzo ospiterà un incontro speciale: un pomeriggio informale e conviviale in cui studenti e studentesse delle scuole superiori si metteranno a disposizione dei ragazzi e delle ragazze di terza media.

Uno spazio di dialogo tra pari

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di creare momenti di comunità e confronto in un ambiente accogliente. L’obiettivo è duplice: fornire informazioni utili e costruire legami tra giovani del territorio.

«I ragazzi e le ragazze delle scuole superiori che parteciperanno all’iniziativa sono gli stessi che, fino a pochi anni fa, erano seduti nei banchi delle medie di Besozzo – spiega l’amministrazione comunale –. Saranno loro i protagonisti di questo scambio, raccontando la propria esperienza e rispondendo alle domande dei più giovani».

Tavoli tematici e confronto libero

L’incontro si svolgerà in modo semplice e informale: nella sala letture saranno allestiti tavoli tematici, ciascuno dedicato a una scuola superiore diversa. Gli studenti delle medie potranno muoversi liberamente tra i tavoli, porre domande, ascoltare racconti e raccogliere consigli direttamente da chi sta già frequentando quella scuola.

L’iniziativa si inserisce in un periodo cruciale: tra metà gennaio e metà febbraio, infatti, gli alunni e le alunne di terza media devono iscriversi online alla scuola superiore. Confrontarsi in anticipo può quindi aiutare a chiarirsi le idee.

Merenda e attestato di partecipazione

A conclusione dell’incontro ci sarà un momento merenda per tutti i partecipanti, a sottolineare il carattere conviviale dell’iniziativa. L’amministrazione comunale, infine, consegnerà un attestato di partecipazione a tutti i ragazzi e ragazze delle scuole superiori che hanno aderito all’iniziativa, ringraziandoli pubblicamente per il loro contributo.