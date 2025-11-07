Varese News

A Busto Arsizio i giovani imparano a usare il defibrillatore con il progetto BiblioChangers

L’iniziativa rientra nel progetto BiblioChangers 20–30 promosso dal Comune di Busto Arsizio e dall’associazione Noi del Tosi

Non servono superpoteri per salvare una vita: basta anche solo imparare a usare un defibrillatore. Lo dimostra il progetto BiblioChangers 20–30 – SHAPE YOUR, promosso dal Comune di Busto Arsizio in collaborazione con l’associazione Noi del Tosi e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grazie al supporto della Croce Rossa di Busto Arsizio, sono state organizzate due giornate formative, il 25 ottobre e il 15 novembre, che hanno visto una grande partecipazione di giovani cittadini attivi, desiderosi di apprendere le basi del primo soccorso e l’utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno).

Un’esperienza utile, concreta e partecipata, che ha ricevuto un plauso particolare per l’impegno e la professionalità dei volontari della Croce Rossa, protagonisti di una formazione accessibile e fondamentale.

Pubblicato il 07 Novembre 2025
