A Busto Arsizio i giovani imparano a usare il defibrillatore con il progetto BiblioChangers

Non servono superpoteri per salvare una vita: basta anche solo imparare a usare un defibrillatore. Lo dimostra il progetto BiblioChangers 20–30 – SHAPE YOUR, promosso dal Comune di Busto Arsizio in collaborazione con l’associazione Noi del Tosi e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grazie al supporto della Croce Rossa di Busto Arsizio, sono state organizzate due giornate formative, il 25 ottobre e il 15 novembre, che hanno visto una grande partecipazione di giovani cittadini attivi, desiderosi di apprendere le basi del primo soccorso e l’utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno).

Un’esperienza utile, concreta e partecipata, che ha ricevuto un plauso particolare per l’impegno e la professionalità dei volontari della Croce Rossa, protagonisti di una formazione accessibile e fondamentale.