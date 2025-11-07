A Busto Arsizio i giovani imparano a usare il defibrillatore con il progetto BiblioChangers
L’iniziativa rientra nel progetto BiblioChangers 20–30 promosso dal Comune di Busto Arsizio e dall’associazione Noi del Tosi
Non servono superpoteri per salvare una vita: basta anche solo imparare a usare un defibrillatore. Lo dimostra il progetto BiblioChangers 20–30 – SHAPE YOUR, promosso dal Comune di Busto Arsizio in collaborazione con l’associazione Noi del Tosi e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Grazie al supporto della Croce Rossa di Busto Arsizio, sono state organizzate due giornate formative, il 25 ottobre e il 15 novembre, che hanno visto una grande partecipazione di giovani cittadini attivi, desiderosi di apprendere le basi del primo soccorso e l’utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno).
Un’esperienza utile, concreta e partecipata, che ha ricevuto un plauso particolare per l’impegno e la professionalità dei volontari della Croce Rossa, protagonisti di una formazione accessibile e fondamentale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.