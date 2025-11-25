Varese News

Musica

A Busto Arsizio il “Concerto per la vita” che sostiene la Croce Rossa

L’oboe di Mistretta e la chitarra di Nebuloni per sostenere la Cri bustocca. In mostra anche le fotografie di Ibrahim Malla

croce rossa busto arsizio ambulanza

Si terrà il 5 dicembre 2025 alle 21 il Concerto per la vita, iniziativa organizzata grazie alla collaborazione tra Croce Rossa di Busto Arsizio e JCI Varese. L’appuntamento a sostegno della Croce Rossa è nella sede della Cri in via Savona 2.

Il programma prevede musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla, eseguite dall’oboista Carlo Mistretta e dal chitarrista Nicholas Nebuloni.

Nel corso della serata sarà possibile visitare la mostra fotografica di Ibrahim Malla, intitolata Umanità e arte.
Al termine è previsto uno scambio di auguri natalizi con panettone e spumante.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.