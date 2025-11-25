A Busto Arsizio il “Concerto per la vita” che sostiene la Croce Rossa

Si terrà il 5 dicembre 2025 alle 21 il Concerto per la vita, iniziativa organizzata grazie alla collaborazione tra Croce Rossa di Busto Arsizio e JCI Varese. L’appuntamento a sostegno della Croce Rossa è nella sede della Cri in via Savona 2.

Il programma prevede musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla, eseguite dall’oboista Carlo Mistretta e dal chitarrista Nicholas Nebuloni.

Nel corso della serata sarà possibile visitare la mostra fotografica di Ibrahim Malla, intitolata Umanità e arte.

Al termine è previsto uno scambio di auguri natalizi con panettone e spumante.