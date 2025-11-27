A Busto Arsizio la 43ª Giornata Borsa-Scambio di Minerali e Fossili

L’evento si terrà domenica 14 dicembre 2025 presso la Sala delle Feste del Museo del Tessile, un appuntamento ormai storico per appassionati, collezionisti e curiosi del mondo naturale

Il Gruppo Naturalista Bustese annuncia la 43ª Giornata Borsa-Scambio dedicata a minerali e fossili, un appuntamento ormai storico per appassionati, collezionisti e curiosi del mondo naturale. L’evento si terrà domenica 14 dicembre 2025 presso la Sala delle Feste del Museo del Tessile, in via A. Volta 6, Busto Arsizio, con il patrocinio della Città di Busto Arsizio.

La manifestazione, a ingresso libero, offrirà un’intera giornata di esposizioni, scambi e approfondimenti, permettendo ai visitatori di scoprire pezzi unici provenienti da varie regioni e collezioni private.

Il programma prevede l’apertura continuata al pubblico a partire dalle ore 9.00, mentre la chiusura è fissata per le ore 17.30. Come da tradizione, l’iniziativa rappresenta un momento di incontro per tutti gli amanti delle scienze naturali, favorendo lo scambio di conoscenze e la condivisione di materiali mineralogici e paleontologici.