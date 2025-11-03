A Busto Arsizio una conferenza sui Sacri Monti dell’arco alpino con il professor Carlo Magni

A tenere la conferenza sarà il professor Carlo Magni, docente e studioso bustocco, nonché Presidente dell’Università, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra arte, storia e paesaggio

Mercoledì 5 novembre alle 15.30, nella Sala del Museo del Tessile di Busto Arsizio, l’Università Cittadina per la Cultura Popolare propone una nuova conferenza dedicata a uno dei patrimoni spirituali e artistici più significativi dell’Italia settentrionale: i Sacri Monti dell’arco alpino. A tenere la conferenza sarà il professor Carlo Magni, docente e studioso bustocco, nonché Presidente dell’Università, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra arte e paesaggio.

Un itinerario di fede e bellezza

Il professor Magni ripercorrerà la nascita e lo sviluppo dei Sacri Monti, partendo dai grandi pellegrinaggi medioevali a Gerusalemme, Roma e Santiago di Compostela. Dopo le conquiste arabe e turche, che resero difficile il raggiungimento dei Luoghi Santi, Bernardino Caimi ideò alla fine del Quattrocento la “nuova Gerusalemme” di Varallo Sesia, primo dei Sacri Monti.

Nella conferenza verranno approfonditi i significati simbolici legati alla scelta del monte come luogo di ascesa e di spiritualità, nonché la fusione tra architettura, scultura e pittura che caratterizza questi complessi devozionali.

Opere di artisti come Gaudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, il Morazzone, Bernascone, Panfilo Nuvolone, il Legnanino e Dionigi Bussola contribuirono a trasformare i Sacri Monti in veri capolavori d’arte sacra immersi nel paesaggio.

Il Sacro Monte di Varese, simbolo di fede popolare

Durante l’incontro verrà proiettato un breve filmato di TV2000 e verrà riservata una particolare attenzione al Sacro Monte di Varese, riconosciuto dall’UNESCO insieme agli altri undici Sacri Monti dell’arco alpino italiano come Patrimonio Culturale dell’Umanità. Un esempio compiuto di quella religiosità popolare che, come osservò Carlo Borromeo in epoca di Controriforma, seppe unire la catechesi visiva alla partecipazione dei fedeli.

Il relatore

Carlo L. Magni è stato a lungo docente di Lettere e di Geografia economica. Si è dedicato alla storia, all’arte e all’economia del territorio bustocco e dell’Alto Milanese, pubblicando numerosi studi. Ha collaborato alla redazione di antologie letterarie e testi di storia, ha partecipato a convegni sulla didattica della geografia ed è stato per oltre trent’anni attivo nella Delegazione FAI del Seprio. Dal 2022 è Presidente dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare e tra i fondatori dell’Istituto Varesino per la Storia del Novecento.

UNIVERSITA’ CITTADINA per la CULTURA POPOLARE

Conferenza di MERCOLEDI’ 5 NOVEMBRE – ore 15,30 – Sala del Museo del Tessile – Busto A.

Terrà la conferenza il prof. Carlo MAGNI che relazionerà ai Soci dell’Università su:

I Sacri Monti dell’arco alpino italiano