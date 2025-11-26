Cocquio Trevisago
A Caldana una serata dedicata alla preparazione mentale nello sport
L’iniziativa è aperta a dirigenti, allenatori, atleti e genitori interessati a comprendere come una corretta preparazione mentale possa migliorare la performance e favorire il benessere psicologico di chi pratica sport
28 Novembre 2025
Il Comune di Cocquio Trevisago patrocina l’evento che si terrà venerdì 28 novembre 2025 al Teatro Soms di Caldana, dal titolo Ci vuole la testa – L’importanza della preparazione mentale nello sport. L’appuntamento è fissato per le 20.30 nella sede di Vicolo Carlo Malgarini 3.
La serata affronterà un tema sempre più centrale nel mondo sportivo: quanto incide la componente mentale sui risultati. Allenare il corpo non basta; concentrazione, gestione dello stress, fiducia, capacità di reagire all’errore e motivazione rappresentano elementi determinanti per trasformare un buon atleta in un atleta vincente.
L’iniziativa è aperta a dirigenti, allenatori, atleti e genitori interessati a comprendere come una corretta preparazione mentale possa migliorare la performance e favorire il benessere psicologico di chi pratica sport.
L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione sul territorio, che a breve vedrà la partenza di due progetti dedicati alla psicologia dello sport con l’Associazione Pattinaggio Cocquio e con Ginnastica Artistica Stadium Fit di Besozzo.
All’evento interverranno i professionisti del Centro Elpis: Michaela Fantoni, Francesco Palazzo, Sara Meloni, Milena Rota, Silvia De Marchi e Serena Barbieri.
L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: info@centroelpis.it
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.