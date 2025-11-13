A Cardano al Campo si inaugurano due nuovi “baby pit stop”

La Città di Cardano al Campo apre ufficialmente due nuovi Baby Pit Stop, spazi dedicati all’allattamento e al cambio del pannolino, pensati per offrire a bambine, bambini e famiglie un luogo accogliente in cui fermarsi, prendersi cura e sentirsi a proprio agio.

Il riconoscimento da parte di Unicef Italia e Ats Insubria certifica l’impegno dell’amministrazione comunale nel costruire una rete di luoghi attenti all’infanzia, capaci di sostenere quotidianamente mamme, papà, caregiver e chiunque accompagni i nostri piccoli e piccole nei loro primi passi.

Le due nuove aree sono ospitate una alla biblioteca civica “G. Rodari” e l’altra all’asilo nido comunale “Oreste e Piero Bossi”: sono state allestite in modo semplice e funzionale, per garantire riservatezza, comfort e un’accoglienza discreta (la foto si riferisce al Baby Pit Stop di Malnate).

Primo appuntamento con l’inaugurazione: sabato 15 novembre alle ore 9.45 alla biblioteca civica “G. Rodari”. Accompagnata da lettura per bambini 0–3 anni a cura del programma Nati per Leggere.

Giovedì 20 novembre il secondo momento, alle ore 16.30, con l’inaugurazione all’asilo nido “Oreste e Piero Bossi”

Parteciperanno a questa inaugurazione: Nicholas Ottolina, Presidente Provinciale UNICEF Varese; Isabella Teldeschi, Assistente sociale, Ats Insubria; dott. Patrick Tayoun, Dirigente medico, Ats Insubria.

«L’iniziativa – commentano la vicesindaca e assessora alla Cultura Paola Torno e l’assessore alla Crescita e Istruzione Andrea Franzioni – si inserisce in un percorso che vuole rendere la nostra città sempre più attenta ai bisogni delle famiglie, costruendo una comunità capace di sostenere la crescita attraverso luoghi inclusivi, sicuri e accessibili».