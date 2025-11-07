A Carnago, al via la “Prima Camminata di San Martino” con il gruppo GCC San Martino

Una serata dedicata al movimento, alla natura e al piacere di camminare insieme. Martedì 11 novembre 2025, alle 20.30, il Gruppo di Cammino Carnaghese – GCC San Martino organizza la Prima Camminata di San Martino, con ritrovo presso il parcheggio di Milanello.

L’iniziativa, che si inserisce tra gli appuntamenti del gruppo iscritto alla rete ATS Insubria Gruppi di Cammino, propone un percorso di circa 4 chilometri lungo il sentierino che da Milanello porta fino alla Cappelletta dopo l’Oasi, da percorrere in andata e ritorno. Un itinerario suggestivo, da vivere al crepuscolo “accompagnati dai rumori della notte e accarezzati dal venticello serale”, come racconta la walking leader Maria Vivido.

La partecipazione è libera e gratuita, e ogni camminatore è responsabile di sé stesso. Sono consigliati scarponcini comodi e una torcia elettrica – anche quella del cellulare va bene – per illuminare il cammino immerso nella natura notturna. Il GCC San Martino invita tutti a partecipare a questa camminata simbolica, che unisce il benessere fisico alla convivialità e alla scoperta del territorio. L’appuntamento anticipa inoltre la camminata del 15 novembre, dedicata alla Giornata contro la violenza sulle donne, sempre organizzata dal gruppo.

Un modo semplice ma significativo per camminare insieme e, passo dopo passo, costruire comunità. E-mail: gccsanmartino@gmail.com.