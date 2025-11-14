Varese News

A Carnago va in scena “Sei mia”, tragicommedia sull’universo femminile

Silvia Priori con Teatro Blu porta un omaggio teatrale ispirato a Fo e Rame, dedicato a tutte le donne che cercano voce e spazio nella società

Venerdì 25 novembre 2025, alle ore 21.00, la Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” di Carnago ospita la nuova produzione di Teatro Blu: “Sei mia”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Silvia Priori. Ispirato agli scritti di Dario Fo e Franca Rame, l’appuntamento rientra in un percorso teatrale che coniuga comicità e riflessione, per dare voce a tematiche profonde legate all’identità e alla condizione femminile.

Il monologo, arricchito dalle videoproiezioni di Maha Lorenz, porta in scena la figura di Roberta, una donna qualunque, madre e moglie, che inizia a raccontarsi a una vicina appena conosciuta. Ne nasce un flusso di parole tra comicità e amarezza, in cui la protagonista condivide sogni, paure, frustrazioni e desideri repressi.

Circondata da personaggi maschili invadenti e molesti – un cognato insistente, un maniaco telefonico, un voyeur, un amante giovane – Roberta prova a resistere, cercando uno spazio per sé in un contesto domestico che diventa prigione.

Con la consueta cifra poetica e sarcastica del Teatro Blu, “Sei mia” celebra il coraggio quotidiano delle donne e il loro lungo cammino verso l’autodeterminazione. Lo spettacolo, con uno stile tragicomico e un linguaggio diretto, rende omaggio a tutte le donne che hanno lottato e continuano a lottare per la parità dei diritti e il riconoscimento del loro ruolo nella società.

L’evento si inserisce nel contesto della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

L’ingresso allo spettacolo è libero fino a esaurimento posti.

