Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

A Caronno Varesina la cena d’Autunno con menù bergamasco

Il Comitato Festa della parrocchia propone anche quest’anno l’appuntamento culinario con i Sapori, odori e gusti di stagione. Tutti cibi provenienti dalla bergamasca

Cena d\'Autunno - menù bergamasco
Sagre, Fiere e Feste

15 Novembre 2025

Il Comitato Festa della parrocchia di Caronno Varesino propone anche quest’anno la famosa CENA D’AUTUNNO. Sapori, odori e gusti di stagione, quest’anno con una fantasia in più: tutti cibi provenienti dalla bergamasca.

MENU’ BERGAMASCO DELLA SERATA
ANTIPASTI
Polenta di farina di mais rostrato di Rovetta
Formaggi e salumi Cà del Botto di Ardesio
PRIMO
Casoncelli bergamaschi di Valcanale fatti a mano con burro, pancetta e salvia
DESSERT
Treccia dolce di Gromo con marmellata e gelato
CAFFE’, ACQUA E VINO

A seguire GRANDE TOMBOLA con ricchi premi di stagione.

ISCRIZIONI ENTRO MER 12-11 (o fino ad esaurimento posti) presso la cartolibreria del paese o contattando il numero dell’Oratorio 351.93.02.358

Maggiori Informazioni

12 Novembre 2025

Foto

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.