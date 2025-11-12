Tempo Libero
A Caronno Varesina la cena d’Autunno con menù bergamasco
Il Comitato Festa della parrocchia propone anche quest’anno l’appuntamento culinario con i Sapori, odori e gusti di stagione. Tutti cibi provenienti dalla bergamasca
Il Comitato Festa della parrocchia di Caronno Varesino propone anche quest’anno la famosa CENA D’AUTUNNO. Sapori, odori e gusti di stagione, quest’anno con una fantasia in più: tutti cibi provenienti dalla bergamasca.
MENU’ BERGAMASCO DELLA SERATA
ANTIPASTI
Polenta di farina di mais rostrato di Rovetta
Formaggi e salumi Cà del Botto di Ardesio
PRIMO
Casoncelli bergamaschi di Valcanale fatti a mano con burro, pancetta e salvia
DESSERT
Treccia dolce di Gromo con marmellata e gelato
CAFFE’, ACQUA E VINO
A seguire GRANDE TOMBOLA con ricchi premi di stagione.
ISCRIZIONI ENTRO MER 12-11 (o fino ad esaurimento posti) presso la cartolibreria del paese o contattando il numero dell’Oratorio 351.93.02.358