A Caronno Varesina la cena d’Autunno con menù bergamasco

Il Comitato Festa della parrocchia di Caronno Varesino propone anche quest’anno la famosa CENA D’AUTUNNO. Sapori, odori e gusti di stagione, quest’anno con una fantasia in più: tutti cibi provenienti dalla bergamasca.

MENU’ BERGAMASCO DELLA SERATA

ANTIPASTI

Polenta di farina di mais rostrato di Rovetta

Formaggi e salumi Cà del Botto di Ardesio

PRIMO

Casoncelli bergamaschi di Valcanale fatti a mano con burro, pancetta e salvia

DESSERT

Treccia dolce di Gromo con marmellata e gelato

CAFFE’, ACQUA E VINO

A seguire GRANDE TOMBOLA con ricchi premi di stagione.

ISCRIZIONI ENTRO MER 12-11 (o fino ad esaurimento posti) presso la cartolibreria del paese o contattando il numero dell’Oratorio 351.93.02.358