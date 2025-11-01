Varese News

A Casalzuigno Halloween fa paura (e spettacolo): la casa di Floriana incanta ancora il paese

Tra fumo verde, streghe animatroniche e zucche giganti, la padrona di casa ha trasformato anche quest’anno la sua abitazione in una “haunted house” aperta a tutti

Anche quest’anno, a Casalzuigno, la notte di Halloween ha avuto un indirizzo preciso: quello della casa di Floriana. Puntuale come ogni autunno, la padrona di casa ha riaperto il suo cancello per accogliere bambini, famiglie e curiosi con una scenografia sempre più ricca e spettacolare.

Chi è passato davanti alla sua abitazione non ha potuto fare a meno di fermarsi: un campanello a forma di occhio luminoso introduceva a un percorso tra fumo verde, streghe animatroniche, fantasmi e scheletri illuminati. Nel giardino, gonfiabili giganti raffiguranti Dracula, zucche e mostri colorati hanno catturato l’attenzione di grandi e piccoli, mentre un pentolone fumante e giochi di luce hanno creato un’atmosfera da film.

Non sono mancati i dettagli più macabri: mani che spuntavano dal terreno, scheletri vestiti da clown e la figura in impermeabile giallo che ricordava Georgie, il bambino di It. Un lavoro di fantasia e passione che Floriana cura nei minimi particolari, aggiungendo ogni anno nuovi elementi per sorprendere i visitatori.

Un gesto di generosità e condivisione che, ancora una volta, ha trasformato Halloween in una festa per tutto il paese — tra spavento, curiosità e tanta meraviglia.

Pubblicato il 01 Novembre 2025
