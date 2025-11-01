A Casalzuigno Halloween fa paura (e spettacolo): la casa di Floriana incanta ancora il paese
Tra fumo verde, streghe animatroniche e zucche giganti, la padrona di casa ha trasformato anche quest’anno la sua abitazione in una “haunted house” aperta a tutti
Anche quest’anno, a Casalzuigno, la notte di Halloween ha avuto un indirizzo preciso: quello della casa di Floriana. Puntuale come ogni autunno, la padrona di casa ha riaperto il suo cancello per accogliere bambini, famiglie e curiosi con una scenografia sempre più ricca e spettacolare.
Chi è passato davanti alla sua abitazione non ha potuto fare a meno di fermarsi: un campanello a forma di occhio luminoso introduceva a un percorso tra fumo verde, streghe animatroniche, fantasmi e scheletri illuminati. Nel giardino, gonfiabili giganti raffiguranti Dracula, zucche e mostri colorati hanno catturato l’attenzione di grandi e piccoli, mentre un pentolone fumante e giochi di luce hanno creato un’atmosfera da film.
Non sono mancati i dettagli più macabri: mani che spuntavano dal terreno, scheletri vestiti da clown e la figura in impermeabile giallo che ricordava Georgie, il bambino di It. Un lavoro di fantasia e passione che Floriana cura nei minimi particolari, aggiungendo ogni anno nuovi elementi per sorprendere i visitatori.
Un gesto di generosità e condivisione che, ancora una volta, ha trasformato Halloween in una festa per tutto il paese — tra spavento, curiosità e tanta meraviglia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.