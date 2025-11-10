A Cavaria con Premezzo un incontro per parlare di diritti e tutele delle donne con tumore al seno

Si terrà sabato 15 novembre alle ore 16.00, presso la Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale di Cavaria con Premezzo (via Ronchetti 324), l’incontro pubblico dal titolo “Diritti e tutele sociali nelle donne affette da tumore al seno”, promosso dall’associazione Alterego con il patrocinio del Comune.

Un appuntamento importante per approfondire aspetti giuridici, sociali e sanitari legati al percorso di cura delle donne colpite da tumore al seno, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e alla promozione di un sostegno concreto.

Interventi istituzionali e testimonianze

Durante l’incontro porteranno il loro contributo: Romana Dell’Erba, Consigliera Regionale della Lombardia, Angela Maria Rocco, Assessore al Sociale e Disabilità del Comune di Cavaria con Premezzo, Marco Molinari, rappresentante sindacale RLST CISL dei Laghi

A introdurre l’incontro sarà Sabrina Carabelli dell’Associazione Alterego, mentre la moderazione sarà affidata a Stefano Romano, anch’egli membro dell’associazione.

I saluti istituzionali

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti del sindaco Franco Zeni, del presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia della Regione Lombardia Emanuele Monti, e della presidente di Alterego Ambra Andrea Crosta.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e sostegno che l’associazione Alterego porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di garantire una maggiore consapevolezza sui diritti e i percorsi di tutela delle donne in situazioni di fragilità legate alla malattia.