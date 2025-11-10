A Cavaria con Premezzo un incontro per parlare di diritti e tutele delle donne con tumore al seno
Sabato 15 novembre la Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale di Cavaria con Premezzo ospiterà un incontro promosso dall’associazione Alterego per informare e sensibilizzare
Si terrà sabato 15 novembre alle ore 16.00, presso la Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale di Cavaria con Premezzo (via Ronchetti 324), l’incontro pubblico dal titolo “Diritti e tutele sociali nelle donne affette da tumore al seno”, promosso dall’associazione Alterego con il patrocinio del Comune.
Un appuntamento importante per approfondire aspetti giuridici, sociali e sanitari legati al percorso di cura delle donne colpite da tumore al seno, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e alla promozione di un sostegno concreto.
Interventi istituzionali e testimonianze
Durante l’incontro porteranno il loro contributo: Romana Dell’Erba, Consigliera Regionale della Lombardia, Angela Maria Rocco, Assessore al Sociale e Disabilità del Comune di Cavaria con Premezzo, Marco Molinari, rappresentante sindacale RLST CISL dei Laghi
A introdurre l’incontro sarà Sabrina Carabelli dell’Associazione Alterego, mentre la moderazione sarà affidata a Stefano Romano, anch’egli membro dell’associazione.
I saluti istituzionali
Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti del sindaco Franco Zeni, del presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia della Regione Lombardia Emanuele Monti, e della presidente di Alterego Ambra Andrea Crosta.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e sostegno che l’associazione Alterego porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di garantire una maggiore consapevolezza sui diritti e i percorsi di tutela delle donne in situazioni di fragilità legate alla malattia.
