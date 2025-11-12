Varese News

A Cerro di Laveno Mombello la mostra fotografica “Amerigo Vespucci, The Atlantic Crossing”

Promossa dal Circolo Velico di Cerro, l’esposizione dedicata al celebre veliero della Marina Militare sarà visitabile fino al 5 dicembre

È stata inaugurata l’8 novembre al Circolo Velico di Cerro la mostra fotografica “Amerigo Vespucci, The Atlantic Crossing”, dedicata al celebre veliero della Marina Militare italiana. L’esposizione resterà aperta fino al 5 dicembre e propone una selezione di immagini che raccontano la recente traversata atlantica della nave scuola.

L’iniziativa rientra tra le attività culturali promosse dal Circolo Velico, che accanto alla pratica sportiva apre i propri spazi alla comunità per eventi di interesse sociale e culturale.

La mostra offre anche l’occasione di riscoprire la darsena di Cerro e il suo affaccio sul Lago Maggiore, con la vista sulle isole Borromee e le Alpi.

(Foto: L’Amerigo Vespucci fotografato da Carlo Mari in una delle immagini in mostra)

Pubblicato il 12 Novembre 2025
