A Cuasso al Monte, la magia del bosco si rinnova nella notte di San Martino

L’appuntamento con la Lanternata di San Martino è per domenica 9 novembre con partenza alle 17 all’Alpe Tedesco. La partecipazione è aperta a tutti

Domenica 9 novembre il bosco di Cuasso al Monte si illuminerà di centinaia di piccole luci per la Lanternata di San Martino, un appuntamento ormai tradizionale che giunge quest’anno alla tredicesima edizione.

L’evento, dal titolo evocativo “La magia del bosco di notte“, è organizzato dall’associazione On, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli, e vedrà la partecipazione del Gruppo Alpini di Cuasso, della Corale San Giorgio e di Valley’s Ranch di Mesenzana. La Lanternata di San Martino è resa possibile anche grazie al sostegno di realtà locali come Bacilieri 1966 e Denis Buosi Food Experience, che ogni anno contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione.

Il ritrovo è fissato per le 17.30 all’Alpe Tedesco, con partenza dal parcheggio di via al Poncione. Bambini, famiglie e appassionati di natura sono invitati a portare con sé la propria lanterna. La passeggiata si snoderà tra i sentieri del bosco, dove la luce calda delle lanterne creerà un’atmosfera sospesa tra fiaba e tradizione.

L’invito è aperto a tutti: basta portare con sé una lanterna, la voglia di camminare e il desiderio di lasciarsi incantare dalla luce del bosco.