A Cuveglio un gesto di accoglienza che unisce scuola, famiglie e comunità

Il 20 novembre 2025, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, la sala consiliare del Comune di Cuveglio ha ospitato un evento che ha unito istituzioni, scuola e volontariato in un percorso educativo condiviso. L’iniziativa è stata realizzata dall’Associazione Age Odv insieme all’assessora alla Gentilezza, Istruzione e Cultura Irene Bardelli, alla scuola primaria del paese e al comitato Unicef Varese.

La mostra, allestita per l’occasione, ha raccolto i lavori degli alunni dedicati ai diritti dell’infanzia e una serie di Pigotte, le bambole solidali confezionate dalla signora Pinuccia Antonini. Il Comune ha scelto di “adottarle” e di donarle alle famiglie dei nuovi nati, rilanciando il messaggio che accompagna la campagna Unicef: “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”.

Nel corso della mattinata studenti e residenti hanno così potuto visitare l’esposizione e confrontarsi sul valore dei diritti, dell’ascolto e della cura verso gli altri.

“E’ stato un momento di condivisione e riflessione importante per il futuro per tutti quanti” ha detto Bardelli.