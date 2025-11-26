A Cuveglio un gesto di accoglienza che unisce scuola, famiglie e comunità
Una mostra in municipio mette al centro i diritti dell’infanzia e il lavoro degli alunni
Il 20 novembre 2025, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, la sala consiliare del Comune di Cuveglio ha ospitato un evento che ha unito istituzioni, scuola e volontariato in un percorso educativo condiviso. L’iniziativa è stata realizzata dall’Associazione Age Odv insieme all’assessora alla Gentilezza, Istruzione e Cultura Irene Bardelli, alla scuola primaria del paese e al comitato Unicef Varese.
La mostra, allestita per l’occasione, ha raccolto i lavori degli alunni dedicati ai diritti dell’infanzia e una serie di Pigotte, le bambole solidali confezionate dalla signora Pinuccia Antonini. Il Comune ha scelto di “adottarle” e di donarle alle famiglie dei nuovi nati, rilanciando il messaggio che accompagna la campagna Unicef: “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”.
Nel corso della mattinata studenti e residenti hanno così potuto visitare l’esposizione e confrontarsi sul valore dei diritti, dell’ascolto e della cura verso gli altri.
“E’ stato un momento di condivisione e riflessione importante per il futuro per tutti quanti” ha detto Bardelli.
