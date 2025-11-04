A Ferno una serata con Aldo Pedron tra plagi, citazioni e rock

La serata è organizzata dall’Alleanza Cooperativa San Martino e vedrà protagonista Aldo Pedron, esperto di musica americana e giornalista di lunga esperienza

Un viaggio tra le somiglianze musicali, tra omaggi, citazioni e vere e proprie imitazioni: è il tema dell’incontro dal titolo “Il tuo plagio è come un rock”, in programma venerdì 7 novembre 2025 alle ore 21:15 a Ferno, presso la sede dell’Alleanza Cooperativa San Martino, in via Mazzini 16.

Un esperto d’eccezione: Aldo Pedron

Protagonista della serata sarà Aldo Pedron, figura storica del giornalismo musicale italiano, tra i massimi conoscitori della musica americana. Pedron è stato tra i fondatori delle riviste “Il Mucchio Selvaggio” e “L’Ultimo Buscadero”, di cui è stato anche direttore. In oltre quarant’anni di carriera ha ricoperto molti ruoli nel mondo della musica: giornalista, talent scout, speaker radiofonico, promoter e autore di numerosi libri e articoli per testate specializzate.

Plagio o omaggio?

L’appuntamento è organizzato dall’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno e propone un’occasione per riflettere – e ascoltare – le tante sfumature che possono esistere tra ispirazione e imitazione. Un tema affascinante, che tocca da vicino il mondo della musica pop e rock, con esempi celebri che hanno fatto discutere appassionati e addetti ai lavori.