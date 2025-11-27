A Filmstudio 90 il documentario “Gli Accampamenti” sull’occupazione alla Columbia University di New York

Lunedì 1° dicembre alle 21, in occasione della rassegna “Un Posto nel Mondo” promossa da Filmstudio 90 APS, con il contributo di CGIL Varese si terrà al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, VA) la proiezione di “Gli Accampamenti”, documentario di recente uscita incentrato sull’accampamento-occupazione alla Columbia University di New York, organizzato dagli studenti attivisti per protestare contro il coinvolgimento degli Stati Uniti nell’invasione Israeliana di Gaza.

In Italia il film è distribuito da Revolver e Alberto Valtellina; proprio Valtellina (Bergamo, 1961), anche regista, montatore e organizzatore di rassegne cinematografiche, sarà presente alla proiezione per un intervento.

Tramite filmati ed interviste esclusive, il film, in concorso al 43° Torino Film Festival, ritrae uno dei movimenti studenteschi più significativi degli ultimi anni e il suo impatto sulla società americana e internazionale a due anni dall’inizio del conflitto. Gli Accampamenti offre uno sguardo senza precedenti su uno dei movimenti studenteschi più significativi degli ultimi anni.

Il film cattura la passione, la resilienza e le sfide affrontate dagli studenti che hanno rischiato tutto per chiedere giustizia durante i giorni e le notti nel campus.

Trailer del film:

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito:

https://www.filmstudio90.it/2025/11/12/un-posto-nel-mondo-2025/

Ingresso: Intero: € 7,00

Ridotto soci, over 65, under 18: € 5,50

Ridotto soci Filmstudio 90 under 25: € 4,00

Per maggiori informazioni scrivere a: filmstudio90@filmstudio90.it